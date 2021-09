La maison originale de SCREAM est disponible sur Airbnb pour Halloween

Vous aimez les films d’horreur ? Si la réponse est oui, alors vous êtes invité à vivre une nuit glaçante dans la maison originale du film d’horreur SCREAM sur Airbnb pour Halloween.

Communiqué

Lors de sa sortie il y a 25 ans, en 1996, le film qui bousculait les genres, est devenu un phénomène de la pop culture. Alors que l’ultime volet de la saga sortira dans les salles du monde entier à partir du 12 janvier 2022, le shérif Dewey Riley (David Arquette) devient hôte sur Airbnb de l’emblématique demeure (celle de Stu !) et prodiguera ses conseils de survie pour échapper au tueur le plus redoutable du grand écran.

« Protéger la ville de Woodsboro est le devoir de ma vie, et j’ai développé un don remarquable pour échapper à Ghostface », a déclaré Riley. « En tant qu’hôte, je garderai un œil attentif sur les invités qui pourraient faire face à un rebondissement inattendu. Croyez-moi, les films d’horreur sont toujours intéressants, pour le meilleur et pour le pire… » David Arquette

Dewey accueillera trois séjours d’une nuit pour un maximum de quatre personnes dans la demeure de Californie du Nord les 27, 29 et 31 octobre pour seulement 5 $* la nuit, en l’honneur de la sortie du cinquième volet de SCREAM en 2022. Au programme du séjour, une immersion complète dans l’univers effrayant de SCREAM, notamment :

Un accueil virtuel du shérif Dewey lors de l’arrivée dans les lieux (s’il ne croise pas le chemin de Ghostface avant).

La possibilité d’explorer tous les recoins de la maison, des marques de couteau sur les portes au garage où Tatum, la sœur de Dewey, a connu sa fin malheureuse.

Un marathon cinématographique des quatre précédents films (en VHS, bien sûr) digne des années 90 avec du pop-corn, des pizzas et des pots de crème glacée pour se préparer à la sortie de l’épisode final à venir.

Une ligne téléphonique reliée à Ghostface pour les voyageurs téméraires qui souhaiteraient entrer en contact avec le tueur au masque emblématique, mais attention, il pourrait bien appeler la maison aussi…

La possibilité de ramener chez vous des souvenirs uniques de SCREAM, notamment un lot de DVD des quatre premiers films SCREAM, des tenues de Woodsboro High, des posters de SCREAM (2022) et bien plus encore.

Les fans du film désireux de conjurer le sort pourront faire une demande de réservation pour ce séjour dès le mardi 12 octobre sur airbnb.com/halloween. Les voyageurs intéressés sont priés de noter que la réservation doit être effectuée dans le strict respect des consignes locales relatives au Covid-19, c’est-à-dire que seuls les résidents actuels des Etats-Unis pourront réserver.

Pour les amateurs de SCREAM et autres films d’horreur qui ne peuvent pas réserver le séjour, il existe une autre possibilité de faire monter l’adrénaline. Le scénariste original de SCREAM, le producteur exécutif de SCREAM (2022) et l’expert en films d’horreur Kevin Williamson animeront une expérience en ligne le jeudi 28 octobre qui permettra aux invités de découvrir les secrets des coulisses de la franchise SCREAM, notamment le casting, les personnages, les rebondissements et bien plus encore.

Les réservations*** pour cette expérience en ligne effrayante seront ouvertes à tous le mardi 12 octobre à 19h (heure française) et peuvent être effectuées sur airbnb.com/SecretsofSCREAM.

* Taxes et frais inclus.

** Les trois séjours d’une nuit ne constituent pas un concours.

***Les frais de réservation seront versés à l’association Ween Dream, qui fournit gratuitement des costumes d’Halloween aux enfants de milieux défavorisés aux Etats-unis.