RUSH : un nouvel action game débarque au cœur de Paris

Après les laser game et les escape game, les Action Games sont le must de l’activité en groupe, et avec Rush, c’est the place to be.



S’amuser à plusieurs, c’est pas mal. Le mieux est encore de s’unir dans des épreuves « physiques » mais où la bonne humeur est de rigueur.

Après Bordeaux en 2023, RUSH ACTION GAME ouvre à Paris, à Bastille.

C’est quoi Rush Action Game ?

Venez à 2, jusqu’à 5 pour 10 salles successives où vous attendent 10 épreuves fun et à la difficulté croissante.

Rush vous propose un parcours chronométré, où la tension, l’amusement et la tactique sont les ingrédients phares des jeux. 6 minutes par salle, 1 heure de plaisir. C’est simple.

Quelles épreuves dans Rush ?

Vous en aurez pour tous les goûts. On commence par un blind-test géant où il faut deviner la décennie à laquelle appartient le titre entendu. Pas le temps de faire du karaoké, on est là pour cumuler des points et être dans le classement final des groupes !

Floor is Lava où il faut éviter de toucher le sol en activant des boutons, scanner des articles suivant une liste de courses alors que des rondins vous foncent dessus, construire une tour géante sur une table qui bouge, ou encore mettre le plus de panier possible, ce sont tous les défis que propose Rush.

Le petit plus pas désagréable ? Si votre score est haut, vos points sont cumulés en euros pour aller à une association.



Il faudra pas moins de 400m2 pour accueillir ces épreuves. Rush Action Game saura assurément satisfaire les besoins en team building, en anniversaire (des salles privées sont disponibles pour la fête), ou toute autre occasion.

TARIFS :

De 28 à 34 euros / personne

Anniversaire de 36 à 42 €

Team Building : devis sur demande de 15 à 50 personnes



DURÉE : 1h



NOMBRE DE JOUEURS : de 2 à 5 joueurs



HORAIRES ET JOURS D’OUVERTURE : Tous les jours de 10h à 23h.



ADRESSE : 16 rue Amelot – Paris 11 (Métro : Bastille)





Infos et réservations : https://rushactiongame.fr/ paris/