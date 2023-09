Batman Escape : l’escape game immersif parfait pour le Batman Day 🦇

Batman Escape est un escape game ultra immersif dans l’univers du Caped Cruisader et Paris est la première ville à accueillir cet événement.

illustration Anthony JeanC’est au cœur de la Villette, dans l’espace de loisirs indoor Boom Boom Villette Paris (anciennement Vill’Up) que Batman installe ses quartiers pour quelques temps en cette rentrée 2023.

Pour le lancement du Batman Day qui aura lieu le 16 septembre, pensez à réserver votre batman Escape.

C’est dans 3 000m2 que Paris se transformera en Gotham City le temps d’une expérience immersive où les participants interagiront avec des comédiens et des décors. Dama Dreams et Warner Bros Discovery Global Themed Entertainment invitent donc les fans au Batman Escape qui dévoile trois expériences d’escape game : le Joker, le Riddler et la Batcave.

« The Joker : Jokes on you » plonge les joueurs dans une aventure amusante et dérangeante au sein de décors de fête foraine. Ils y incarnent des journalistes à la recherche d’un scoop sur le célèbre Clown Prince du Crime… chose qu’ils ne pourront obtenir qu’en jouant selon les règles du jeu du Joker.

» plonge les joueurs dans une aventure amusante et dérangeante au sein de décors de fête foraine. Ils y incarnent des journalistes à la recherche d’un scoop sur le célèbre Clown Prince du Crime… chose qu’ils ne pourront obtenir qu’en jouant selon les règles du jeu du Joker. « The Riddler : Your final test » (ouverture en Novembre) propose aux plus justiciers des participants d’entrer dans les rangs de la police de Gotham City. Personnage enjoué et énigmatique, le Riddler est convaincu qu’il est le seul à pouvoir décider qui mérite de rejoindre le GCPD (Gotham City Police Department). Les joueurs mèneront l’enquête en plein chaos pour tenter de résoudre ses énigmes.

Dans « The Batcave: Secret Missions » (ouverture le 16 septembre pour le BATMAN DAY), alliés et ennemis tentent de pénétrer secrètement dans l’une des fameuses batcaves dont la position a été révélée. Méthode et discrétion seront les clés de ces missions.

Nous avons eu le loisir – et le plaisir – de tester la salle The Joker : Jokes on you.

Les équipes (2 à 6 joueurs) choisiront leur mission, d’une durée de 70 minutes. Nous avons été 4, rejoints par 3 autres équipes de 4 personnes.

The Joker : Jokes on you se joue d’abord de façon collective. Les 16 participants ont été invités à rejoindre un wagon de métro direction Gotham. Pas de chance, le Joker s’évade et perturbe le trajet. La première épreuve est groupée pour pouvoir sortir du wagon.

Nous sommes donc contraints de sortir du wagon pour être accueillis par… Harley Quinn. La comédienne était parfaite, son timbre de voix, proche de celui de Dorothée Pousséo qui double le personnage en animé et en live, fait mouche comme ses répliques. Ce niveau du jeu nous sépare en équipes d’origine avec une série de plusieurs mini-épreuves ludiques très fun ! La meilleure équipe aura un petit avantage pour la prochaine étape du jeu.

Mélangeant habilement décors dantesques, intéractivité, jeux de foire et escape game, Batman Escape réussit son coup de nous plonger dans un univers de comics pendant une bonne heure. Chapeau à l’agence Luxar pour la conception des décors et de la thématisation de la salle d’attente qui est un bar lounge du plus bel effet.

Le seul petit bémol ? Le prix. Il faudra débourser 36 euros pour participer. C’est plus cher qu’un escape game classique mais dans les standards de ces jeux à grande échelle.

Pour plus d’informations ou pour acheter les tickets, rendez-vous sur le site batman-escape.com pour vous inscrire à la mise en vente.

Infos Pratiques

Boom Boom Villette – 30 Av. Corentin Cariou, 75019 Paris, RDC

36€ par personne et par escape game, un bar et une boutique vous attendent avant et après le jeu.

@batman_escape sur Instagram | X/Twitter | TikTok | Facebook

Merci à Jonathan pour l’invitation.