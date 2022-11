RIPD 2 et 5 suites de films dont vous ignoriez l’existence

Il n’y a pas que les reboots et remakes à Hollywood, il y a aussi les suites, et ça, il y en a beaucoup plus qu’il n’y parait. Le plus souvent, on les oublie, le moins souvent, on les aime.

Voici une sélection de suites de films dont vous ignoriez peut-être l’existence.

Tout chaud sorti des studios Universal 1440, spécialisé dans la suite bon marché – et vous le comprendrez plus tard dans l’article ! – RIPD 2 est une suite spirituelle du film avec Ryan Reynolds sorti en 2013. Dans R.I.P.D. Brigade Fantôme, Jeff Bridges et Ryan Reynolds étaient un tandem de flics, déjà morts, envoyés par leur unité de police, le R.I.P.D. (Rest in Peace Department), pour protéger la planète de démons. Ce Men In Black vs S.O.S Fantômes était une adaptation du comics du même nom, créé par Peter Lenkov (Macgyver, Magnum, Hawai 5.0, les remakes, bien entendu)





Film sympathique au demeurant, RIPD n’a pourtant pas brillé au box-office, engrangeant à peine 30 millions de dollars sur le sol américain, et à peine 45 autres millions dans le monde. C’est très peu, surtout comparés au budget de 130 millions de dollars.



Alors, oui, on triche un peu, mais RIPD 2 est une préquelle. Elle est tout de même appelée R.I.P.D. 2: Rise of the Damned. Sortie directement en vidéo, même pas sur une plateforme, cette histoire raconte comment Roy Pulsipher est devenu ce qu’il est ! Qui est Roy Pulsipher ? Jeff Bridges du premier film ! Mais pour économiser un peu, on a engagé Jeffrey Donovan. C’est à peu près la seule tête un peu connue du casting de cette suite.

R.I.P.D. 2: Rise of the Damned se passe donc au Far West et le film a plutôt fier allure. La reconstitution est plutôt solide et les effets spéciaux, bien que mal intégrés, sont plutôt propres dans leurs textures.



Réalisé par un habitué des… soap-opéras, Paul Leyden, le film est trop long, trop peu intéressant et finalement assez vain. Cette histoire de démon commence comme un bon épisode de Charmed pour se terminer comme un épisode de Charmed. Ce n’est pas très original malgré la période choisie. C’est avant tout un western sous couvert de fantastique plutôt que l’inverse.



Un Flic à la Maternelle 2 (2016)

Quand on vous parlait d’Universal 1440 plus haut, c’est que ce studio d’Universal s’est spécialisé dans la suite de succès de catalogues.

Nous avons donc un Flic à la Maternelle où on remplace Arnold Schwarzenegger, héros du film de 1990, par Dolph Lundgren ! Le film est sorti en 2016 et ne fait aucune allusion au premier. C’est donc un remake déguisé sorti tout droit en DVD aux Etats-Unis et en France.





Backdraft 2 (2019)

Backdraft est un film totalement oublié de nombreuses personnes. Universal le sait, ils ont fermé les attractions de leurs parcs basées sur le film depuis quelques années. Sorti directement en vidéo en 2019, Backdraft 2 est la suite du premier film daté de 1991 et réalisé par Ron Howard avec tout de même Kurt Russell, William Baldwin, Robert De Niro et Donald Sutherland au casting. Les deux seuls acteurs en quête de nouveaux succès, William Baldwin et Donald Sutherland, reprennent leurs rôles.

Personne ne l’a vu ? Normal, le film est un échec complet. Et devinez quoi ? Universal 1440 est derrière le film !

Splash too (1988)

Il n’a fallu que 4 ans pour que Disney fasse une suite à Splash, le film dont ils ont censuré le popotin sur Disney+. Tom Hanks et Daryl Hannah ne reprennent pas leurs rôles et c’est Todd Waring et Amy Yasbeck qui les remplacent. Qui ? Oui, même question.

Splash too est sorti en VHS à l’époque et personne ne semble l’avoir su et vu.

Lolita malgré moi 2 (2011)

Culte pour une génération, Mean Girls est un des teen movies les plus appréciés. En 2004, le succès surprise de cette comédie avait mis en avant Lindsay Lohan, Rachel McAdams et Amanda Seyfried.

7 ans plus tard, un film reprend le concept. Comme pour Un Flic à la Maternelle, le film est plus un remake qu’une suite. Il n’y a personne de connu et personne ne connaît ce film non plus. Échange de bons procédés finalement…

La Course au jouet 2 (2014)

En 1996, Schwarzy tente le film de Noël avec La Course au Jouet. Film mélangeant les genres avec une partie super-héros pas dégueu, La Course au Jouet a été un petit échec, confortant Schwarzenegger sur le fait que les comédies ne sont pas son truc.

Le film gagna un petit statut de classique du genre pour certaines personnes. Sentant la bonne idée 18 ans plus tard, 20th Century Fox produit une suite avec le comique Larry The Cable Guy. La suite passe directement en vidéo comme beaucoup d’autres.