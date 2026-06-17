Rick and Morty, saison 9 : la série est-elle définitivement perdue ?

Après le buzz, la série de Dan Harmon, Rick and Morty, n’a plus fait parler d’elle. Et avec la saison 9 qui a commencé, il est temps de se demander si la série n’est pas définitivement rentrée dans le rang.

Déjà 9 saisons pour Rick and Morty, c’est beaucoup pour une série, et finalement peu pour une série animée. South Park, Family Guy ou Les Simpson en sont au triple. Les aventures du jeune Morty et de son grand-père savant fou Rick avaient fait leur petit buzz il y a quelques années avec des idées aussi farfelues que Pickle Rick. Mais, au final, à part Rick en cornichon, on a retenu quoi ?

Rick and Morty, série culte ?

Si la série n’a jamais explosé en France, c’est par sa diffusion en catimini sur Adult Swim, une chaîne payante que peu de personnes ont. La série a réussi à conquérir une fanbase via sa disponibilité sur Netflix. Sauf que, depuis quelques années, la série ne fait plus parler d’elle, on ne l’attend plus et elle est, à l’instar de South Park ou des Simpson, assez insignifiante dans les discussions sérielles.

La raison est simple : la série a perdu de sa superbe. Si elle détonnait par son ton assez libre, ses idées à la seconde et une réalisation incroyable, Rick and Morty avait, comme Futurama, assagi sa folie créative.

La série de Matt Groening, qui voit Fry, Bender et le Planet Express continuer dans l’indifférence totale et après 3 résurrections, a aussi connu une popularité relative il y a 20 ans. Aujourd’hui, avec 3 saisons sur Disney Plus, le public semble ne plus s’y intéresser. Il faut dire que la série n’a plus ce petit plus qui faisait que chaque épisode, même moyen, avait une certaine qualité.

Rick and Morty propose également des idées à la pelle. Il manque juste ce qui en fait une série qui nous prend : la narration

Oui, Rick and Morty continue d’avoir des idées sorties de nulle part, sauf que c’est une avalanche d’idées mises bout à bout qui ne propose rien de moins qu’un fourre-tout à peine jouissif.

Rick and Morty n’est plus en forme

La saison 9 en est le parfait exemple. La série avait misé sur du sérieux beaucoup trop plombant dans les saisons 4, 5 et 6 avant de revenir aux origines d’une série divertissante et riche en saisons 7 et 8. Cette saison, la série semble avoir « sauté le requin ». Cette expression signifie que la série ne sera plus jamais la même en franchissant un point de non-retour qualitatif.

Evil Morty revient en saison 9 pour l’épisode 1, l’épisode va à 100 à l’heure sans fil conducteur. Tout va à droite, à gauche, et rien ne semble vraiment nous happer. Épisode 2, on a un faux Rick qui se rebelle. Là, on touche à un point important : Rick est devenu un être aux pouvoirs illimités. Tout est possible avec lui. C’est désormais assumé, il est un robot à 100 % qui a tout ce qu’il veut en appendices technologiques. Et cela influe sur l’histoire, car désormais, il n’a aucun point faible. Ou alors, quand on essaye de lui en trouver un (le blesser par exemple), on n’y croit plus.

Episode 3 malsain

L’épisode 3 arrive, Rick se bat contre un ninja qui lui donne 5 coups très précis sur le corps qui l’empêche de marcher au-delà de 5 pas. Alors il passe le début de l’épisode à tout faire à reculons. Génial. Mais ça tient 5 minutes. Vient ensuite le combat de revanche et ça part en explosion dans tous les sens, des décors explosés, des scènes qui dépassent la logique. On souffle de fatigue.

Faire de Rick un robot sans limites en a donné à la série. Elle est désormais sans réelles surprises.

On oublie les autres personnages, mais cet épisode 3 de la saison 9 est vraiment honteux. Jerry hacke son robot de piscine. On voit venir la suite. Il voit qu’il aspire net et bien. Il a donc une relation sexuelle avec lui. Et ça n’y va pas avec le dos de la cuillère, les sous-entendus sont très marqués. Smiley Aubergine, trou béant, plan fesse, léchage de fente, oui, on est dans une scène peu drôle, peu inspirée.

Rick and Morty avait commencé avec 2 épisodes très mauvais, elle enchaîne avec un épisode gênant. Dommage, la série avait retrouvé un peu d’énergie, il y a deux saisons avec des concepts originaux, bien vus et surtout, drôles.

Où va aller la série ? On a peur. C’est une série qui pouvait se permettre beaucoup de choses, tout en restant dans un univers quasi codé. EN ouvrant le champ des possibles, la série de Dan Harmon devient une caricature.