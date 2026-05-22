label chaussette
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Oggy et les cafards ou les Zinzins de l’espace : Label Chaussette nous fait plaisir

Tom Witwicky

Label Chaussette x Xilam : la nostalgie des 90s à vos pieds !

Label Chaussette, marque française fondée en 2019 par deux amis — Xavier et Guillaume — lance une collection capsule en partenariat avec le studio d’animation Xilam, autour de trois séries cultes des années 90 : Oggy et les Cafards, Les Zinzins de l’Espace et Ratz.

Ces dessins-animés vous disent quelque chose si vous êtes nés dans les années 80 et 90. Ces personnages au physique ingrat nous ont accompagné pendant de longues après-midis ! Et si on les portait aux pieds ?

Chaussettes Oggy et les Cafards x Xilam - Label Chaussette

L’idée de départ est simple : transformer la chaussette, accessoire du quotidien souvent ignoré, en objet de pop culture coloré et fun. La marque s’est depuis ses débuts positionnée sur ce créneau — chaussettes originales, production locale, engagements qualité — et propose également des modèles personnalisés pour les entreprises.

Car la chaussette est aussi un marqueur générationnel, rappelle notre enfance, et est bien utile au final, Label Chaussette a la paire pour vous !

les zinzins de l'espace - Oggy et les cafards ou les Zinzins de l’espace : Label Chaussette nous fait plaisir Collection Oggy et les cafards

Très confortables, au design coloré et officiel, ces chaussettes Oggy, Zinzins ou Ratz sont le cadeau parfait. Pour les autres, ou pour vous 🙂

En savoir plus :
https://www.label-chaussette.com/

Tom Witwicky

Créateur de SmallThings, 1er Geek Picard de la planète Exilé dans le 92

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