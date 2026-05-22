Oggy et les cafards ou les Zinzins de l’espace : Label Chaussette nous fait plaisir

Label Chaussette x Xilam : la nostalgie des 90s à vos pieds !

Label Chaussette, marque française fondée en 2019 par deux amis — Xavier et Guillaume — lance une collection capsule en partenariat avec le studio d’animation Xilam, autour de trois séries cultes des années 90 : Oggy et les Cafards, Les Zinzins de l’Espace et Ratz.

Ces dessins-animés vous disent quelque chose si vous êtes nés dans les années 80 et 90. Ces personnages au physique ingrat nous ont accompagné pendant de longues après-midis ! Et si on les portait aux pieds ?

L’idée de départ est simple : transformer la chaussette, accessoire du quotidien souvent ignoré, en objet de pop culture coloré et fun. La marque s’est depuis ses débuts positionnée sur ce créneau — chaussettes originales, production locale, engagements qualité — et propose également des modèles personnalisés pour les entreprises.

Car la chaussette est aussi un marqueur générationnel, rappelle notre enfance, et est bien utile au final, Label Chaussette a la paire pour vous !

Très confortables, au design coloré et officiel, ces chaussettes Oggy, Zinzins ou Ratz sont le cadeau parfait. Pour les autres, ou pour vous 🙂

En savoir plus :

https://www.label-chaussette. com/