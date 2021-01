Que s’est-il passé en janvier 2001 ? (Wikipedia, Eve Angeli, Le Pacte des Loups…)

Posted on

La nouvelle saison est déjà bien lancée, Serial Causeurs revient sur les séries qui ont commencé depuis septembre. Le deuil fait-il recette avec Kidding et Sorry For Your Loss? Quelqu’un a-t-il fini Maniac? Manifest fait-elle l’événement? Atypical réussit-elle encore à faire mouche avec sa saison 2? Enfin Apocalypse est-elle la saison de trop pour American Lire +…