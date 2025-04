Printemps sériel : The White Lotus, The Last of Us, Black Mirror au programme (podcast)

Le printemps fait fleurir les séries intéressantes et le podcast Serial Causeurs vous donne son avis sur les nouvelles saisons de The White Lotus, The Last of Us ou encore Black Mirror.

Dans cet épisode, l’équipe des causeurs revient sur ce qui a fait l’actualité des séries ces dernières semaines. Et dans cette nouvelle salve de séries aussi attendues que commentées, nous retrouvons des nouvelles saisons de séries marquantes. La vie des riches de The White Lotus fait-il toujours mouche ? L’intensité post-apocalyptique de The Last of Us est-elle toujours plus attendue ? Les dystopies de Black Mirror sont-elles encore pertinentes ?

À travers analyses, débats et coups de cœur (ou de gueule), ce nouvel épisode vous guide pour savoir quelles saisons valent vraiment le détour. Alors, laquelle a tenu ses promesses ? Laquelle a surpris ? Et laquelle aurait peut-être dû rester en sommeil ?

Mais n’oubliez pas d’autres séries dont Ghosts, version française ou encore The Studio, la série de Seth Rogen qui semble beaucoup diviser.

Sommaire en détail :

1:20 The White Lotus s3 (sur MAX)

27:20 : Black Mirror s7 (sur Netflix)

32:50 Ghosts : Fantômes en héritage sur (Disney+)

40:00 The Studio (sur Apple TV)

48:20 : The Last Of Us (sur MAX)

52:22 : Adolescence (sur Netflix)

58:40 Reacher (sur Prime Video)

Installez-vous, branchez vos écouteurs, et laissez-vous guider dans ce tour d’horizon critique des séries du moment.

Serial Causeurs dispo sur Apple également