Paris Manga & Sci-Fi Show : Tom Welling, Michael Shanks, Kristin Kreuk, Liam McIntyre…

Une trentième édition de Paris Manga & Sci-Fi Show sous le signe des 20 ans (!!!) de Smallville avec le retour de Tom Welling et Kristin Kreuk.

Prévus en 2020, Tom Welling et Kristin Kreuk sont de retour après une édition annulée à cause de la situation sanitaire. Déjà venu en 2018 avec Michael Rosenbaum et Laura Vandervoort, Tom Welling est cette fois-ci accompagné de Kristin Kreuk, partenaire dans Smallville. Les interprêtes de Clark Kent et Lana Lang seront donc réunis alors qu’on attendait également Erica Durance pour faire une belle célébration.

En outre les fans (et il sont nombreux encore) de la franchise Stargate auront le plaisir de retrouver Michael Shanks aka Daniel Jackson de la série Stargate SG-1, et Joe Flanigan aka John Sheppard dans la série Stargate Atlantis.

Oubliée mais célébrée, Spartacus verra son acteur principal, Liam McIntyre venir à Paris tout comme la récente annonce de la venue de Kevin Sussman alias Stuart Bloom dans la série The Big Bang Theory. Ils seront présent sur Paris Manga & Sci-Fi Show les 6 & 7 Novembre 2021 !

Le programme est désormais en ligne sur le site du Paris Manga, ainsi que la billeterie.

Pour les amateurs de doublage, plusieurs noms ont été dévoilés dont Gilbert Lévy, voix de Moe dans Les Simpson, Arnaud Laurent, voix de Natsu dans Fairy Tail, Pierre-Alain de Garrigues, voix de Zarès & Ambrosius dans Les Mystérieuses cités d’or…

Paris Manga & Sci-Fi Show prend place à Paris Expo – Porte de Versailles !

Paris expo – Porte de Versailles

1 Place de la Porte de Versailles

Hall 3

SAMEDI 6 NOVEMBRE 2021

Préventes : 9h30 à 19h

Sur place : 10h30 à 19h

Billet VIP : 8h30 à 19h

DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021

Préventes : 9h30 à 18h

Sur place : 10h30 à 18h

Billet VIP : 8h30 à 18h