Paris Manga 2023 : Charmed à l’honneur le 1er et 2 avril !

Paris Manga reprend doucement mais sûrement son rythme de deux éditions par an. Ce printemps, Charmed est à l’honneur avec trois sœurs Halliwell invitées !

L’aspect rétro des invités du salon n’est plus une nouveauté. Après Smallville, Parker Lewis ou Stargate, c’est Charmed qui sera au cœur de Paris Manga.

Shannen Doherty, Rose McGowan et Holly Marie Combs seront donc présentes pour les fans de la série aux trois sorcières.

Pas d’Alyssa Milano, ni de trio reconstitué mais avoir trois des quatre actrices phares de la série est un événement en soi. À leurs côtés, Brian Krause et Drew Fuller, Léo et Chris, seront également présents.

Les invités ne s’arrêtent pas là puisque Mason Dye (Teen Wolf, Stranger Things) et Tom Wlaschiha (Game of Thrones, Stranger Things) seront là ainsi que Nicolas Gabion et Bô Gaultier de Kermoal de Kaamelott (le marronnier de Paris Mangas)

Tous les tarifs des photos et autographes sont disponibles sur le site officiel de Paris Manga.

Pour les fans de doublage, de gros noms seront présents et les fans de Lois et Clark et Desperate Housewives seront ravis puisque le duo Emmanuel Curtil / Claire Guyot sera reconstitué. Barbara Tissier, célèbre voix de Cameron Diaz sera également là ainsi que d’autres comédiens et comédiennes de doublage.