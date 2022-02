Dominic Purcell invité du Paris Manga & Sci-Fi Show 31 – 19 & 20 Mars 2022

Posted on

Are you ready to be Sherlocked ? Après une première édition en avril 2015 qui avait accueilli plus de 7000 personnes en un week-end, la seule et unique convention autour de la série Sherlock revient en 2016. Talks, autographes, cosplay, sessions photos et bien d’autres, une occasion unique d’échanger avec l’équipe et le casting. Une Lire +…