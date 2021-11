Les Éternels : les scènes post-générique (SPOILERS)

Les Éternels sort sur nos écrans le 3 novembre, que se cachent-ils derrière les deux scènes post-générique ?

Marvel en a fait une habitude, les autres blockbusters tentent de faire de même.

A chaque film Marvel, ses scènes post-génériques qui font plus ou moins le lien avec les prochains films et révèlent souvent la menace suivante.

Dans Les Éternels, réalisé par Chloé Zhao (Nomadland), les héros incarnés par Angelina Jolie, Gemma Chan ou Richard Madden doivent combattre les Déviants. Au terme de 2h37, l’origin story laisse place à une très probable suite. Mais qu’en est-il des scènes post-générique ?

On vous a fait une petite critique du film également si vous voulez presque tout savoir. le film est sur nos écrans le 3 novembre.

On vous dit ici. C’est donc très spoiler !

1è scène post-générique

Fin du film : Alors que Les Éternels ont réussi à bloquer le réveil de Tiamut, le Céleste issu de la Terre, Sersi revient sur Terre. Elle reprend sa vie avec Dane joué par Kit Harrington. Dans un parc londonien, il lui révèle qu’il lui a caché un secret à propos de sa famille. Alors qu’il va lui dire, Sersi disparait et est transportée devant le Céleste Arishem. Avec Phastos et Kingo, Sersi est jugée par le Céleste. Ils ont empêché la naissance de Tiamut, ils vont donc être jugés. Ils disparaissent avec lui. Dans le parc, Dane semble déterminé.

Scène post-générique : Makkari, Druig et Théna sont dans le vaisseau. Ils sentent une présence arriver. C’est une sorte de petit troll qi apparait. Buvant sa vinasse, il demande d’accueillir le frère de Thanos. C’est donc Eros, joué par Harry Styles (chanteur et ex des One Direction) qui apparait en disant qu’il sait où sont Sersi, Phastos et Kingo.

Explications : Eros, aussi connu sous le nom de Starfox, créé par Jim Starlin et

Mike Friedrich, est apparu dans Iron Man #55, en 1973. Il a des superpouvoirs comme la régénération et une force supérieure. Il fait parti des Avengers avec La Guêpe et Monica Rambeau, nouvelle Captain Marvel… On sent venir la nouvelle bande

2è scène post-générique

Scène post-générique : On retrouve un grand coffre devant lequel Dane semble hésiter. Il ne sait pas s’il doit l’ouvrir. Quand il le fait enfin, on le retrouve devant une immense épée. Il se dit qu’il va devoir le prendre.

Explications : Dane Whitman est en fait le Chevalier Noir. Le Chevalier noir (Black Knight en VO), est un héros Marvel créé par Roy Thomas et John Buscema. Il est apparu pour la première fois dans Avengers #47 en décembre 1967.