Superman and Lois, saison 3 : un début sombre, osé, inattendu

Alors que DC et James Gunn proposeront Superman Legacy en 2025, c’est Tyler Hoechlin qui reste le Superman actuel dans la saison 3 de Superman and Lois.

La CW vit ses dernières heures avec la fin du Arrowverse puisque The Flash entame sa dernière saison, seule série rescapée de cet univers. Superman and Lois poursuit son chemin indépendamment.

Après une saison 2 plombée par un fil rouge étiré inutilement, Superman and Lois débute sa saison 3 avec un tournant dramatique et humain assez inédit.

Outre un nouvel acteur pour jouer le fils Jonathan suite au départ de Jordan Elsass remplacé par Michael Bishop, la série doit aussi se renouveler avec déjà des personnages coincés dans leur rôle.



La chaîne qui diffuse la série, la CW, a été rachetée par Nextstar, et la fin du deal avec Netflix (qui a permis à Riverdale de survivre jusqu’à 7 saisons) va transformer radicalement le visage de la chaîne dès la saison prochaine.

En d’autres termes, Superman and Lois n’est pas certain de continuer sauf si la chaîne veut garder cette série bien accueillie, bien faite.



Cette saison 3 suit enfin les traces de la note d’intention que la série proposait au début de sa diffusion, à savoir une plongée dans la vie de famille de Superman / Clark Kent. Et c’est par le drame personnel que la série pousse enfin les portes de l’intime. Si vous ne voulez rien savoir, passez donc votre chemin.



La saison 3 commence plutôt calmement avec Jordan qui tente de contenir et maîtriser ses pouvoirs. Lana met enfin son divorce derrière et tout ce beau monde vit paisiblement à Smallville.

Mais Lois ne se sent pas très bien. Serait-elle enceinte ? C’est du moins, ce qu’elle pense. On imagine alors l’intrigue tisser des liens avec ce qui avait été évoqué précédemment. En effet, Lois avait perdu une fille il y a plusieurs années.

Mais tout ne se passe pas comme prévu et des examens poussés montrent que Lois souffre d’un cancer du sein en stade avancé… C’est possiblement la première fois que l’on voit Lois face à la maladie. Le duo avec Clark semblait indestructible et les deux individus seulement affaiblis par les ennemis de Clark. Comment oser mettre Lois face à la mort ? Le couple est alors plus soudé, la famille trouve une nouvelle force et la série penche doucement vers le drame familial.

En dehors de cette intrigue, la série ne propose pas grand-chose de bien excitant puisqu’on voit les rebondissements à venir comme le rapprochement de Lana et John et de Chrissy et Kyle…

C’est donc une idée plutôt osée qui donne un tout autre visage à la série. Alors que le grand méchant de la saison se dessine doucement (Onomatopoeia), on sent que Superman devra faire face à un tout autre adversaire qu’il peut difficilement combattre. Et ce n’est pas Elizabeth Tulloch qui dira le contraire puisqu’elle montre toute l’étendue de son talent dans l’épisode 3. Si la série passe l’épreuve de cette intrigue avec brio, on ne pourra plus mettre Superman and Lois dans la case des adaptations lambda.