Pam & Tommy : casting, trailer, date de ce projet fou

On avait l’habitude des téléfilms Lifetime sur les coulisses des séries de notre enfance ou de vrais criminels, voici la mini-série sur un scandale people avec Pamela Anderson, Pam & Tommy.

MAJ : le trailer est enfin là ! Pam & Tommy arrivera sur Hulu le 2 février 2022

En 1995, Pamela Anderson est la star d’Alerte à Malibu et pose régulièrement pour le magazine de charme Playboy. Sex-symbol, Pamela est en couple avec le rockeur Tommy Lee. Le couple un peu trash tourne une sextape qui sera, évidemment, volée puis mise en vente. Le voleur était un ancien électricien du couple qui a été viré et qui, pour se venger, à décider de les voler.

La mini-série de 8 épisodes Pam & Tommy reviendra sur cette affaire !

Dans les rôles titres, on retrouvera Lily James, vue dans Downton Abbey, et Sebastian Stan, Bucky Barnes dans Captain America : Le Soldat de l’hiver et la série Falcon et le Soldat de l’Hiver.

Une première photo a été mise en ligne où on peut remarquer le travail impressionnant de maquillages. C’est bluffant !

Pour l’occasion, Lily James portera une fausse poitrine et le fameux maillot de bain rouge de la série Baywatch.

EXCLUSIVE: Lily James the Baywatch babe slips into Pamela Anderson's iconic red swimsuit https://t.co/hIQstgm7Kc — Daily Mail Online (@MailOnline) May 15, 2021

Seth Rogen est également au casting de Pam & Tommy puisqu’il jouera ledit voleur. Et la transformation physique est, elle aussi, incroyable, on le reconnait à peine.

C’est d’ailleurs l’acteur avec son compère Evan Goldberg qui ont développé le projet pour Hulu. Au casting, on retrouvera également Nick Offerman (Parks and Rec) en Oncle Miltie et Taylor Schilling (Orange is The New Black) qui jouera l’actrice porno Erica Gauthier

Pas de date encore pour la mini-série Pam & Tommy, mais on suit les premières images de très près !

Pour se rafraichir la mémoire voici quelques images, qualité d’époque, de la sex tape !