Euphoria saison 2, Pam & Tommy, Inventing Anna, Peacemaker et les séries du moment

Vous voulez des recommandations séries ? vous voulez des séries que personne ne connait ? C’est par ici.

Vous en avez marre de parler toujours des mêmes séries à vos amis ou au bureau alors il faut écouter d’urgence cette émission.

Dans le nouveau Serial Causeurs, le podcast séries TV par excellence, Stéphane, Aki, Fred , Hugo, Maxime et Tom reviennent sur les séries qui ont fait l’actu ces derniers mois.

Que vous ayez vu Euphoria ou pas, vous pourrez répondre à ceux et celles qui n’arrêtent pas de vous saouler avec cette série en écoutant les échanges animés des membres de l’équipe du podcast. Mieux, on vous donne tous les arguments pour vous défendre face à ceux qui n’ont pas aimé Pam & Tommy ou qui ont adoré The After Party.

Voici le sommaire de l’émission :

1:10 Euphoria saison 2 sur OCS

12:30 Pam & Tommy sur Disney+

27:30 The After Party

31:20 Peacemaker

36:40 Severance

44:20 Inventing Anna sur Netflix

50:30 Space Force saison 2 sur Netflix

53:00 The Gilded Age sur OCS

59:00 Upload saison 2 sur Prime

59:40 OVNI(s) saison 2 sur Canal+

