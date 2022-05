Les 10 scènes de la saga Jurassic Park / World

A l’occasion de la sortie du dernier volet de la saga Jurassic World, Le Monde d’Après, revenons sur les 5 films de l’univers Jurassic Park avec les 10 scènes les plus marquantes de la franchise.

4 réalisateurs se sont succédés sur la saga. Steven Spielberg a mis en scène les deux premiers dont le cultissime Jurassic Park en 1993, Joe Johnston s’est occupé du troisième, Colin Trevorrow a réalisé Jurassic World et Jurassic World: Le Monde d’après tandis que J.A. Bayona a proposé Fallen Kingdom en 2018.

Avec plusieurs milliards de dollars engrangés en 5 films, cette aventure nous a offert des moments d’aventure, de frissons et d’émerveillement. De qualité aléatoire, entre chef d’œuvre et honnête divertissement, la saga a évolué avec le temps jusqu’à nous offrir une conclusion de l’ère Isla Nublar.

En attendant cet ultime (?) film prévu le 8 juin dans nos salles, voici les 10 scènes les plus marquantes de la saga regroupant Jurassic Park, Le Monde Perdu, Jurassic Park 3, Jurassic World et Jurassic World : Fallen Kingdom.

Il y a un semblant de classement, mais on vous connait, vous n’allez pas être d’accord, alors on laisse le flou sur l’ordre. La répartition par films est la suivante : 4 scènes de Jurassic Park, 3 scènes de The Lost World, 1 scène de Jurassic Park 3, 1 scène de Jurassic World et 1 scène de Fallen Kingdom.

LA CUISINE – Jurassic Park

Scène mythique du premier film avec une technique impeccable, un suspens efficace et une mise en scène parfaite. Que dire ? En 1993, on s’y croyait déjà !

LA VOLIERE – Jurassic Park 3

Le troisième film est plus orienté aventure et exploration que le second. Et JP3 réussit à utiliser au mieux l’environnement en ajoutant des espèces volantes, les Ptéranodons. Cette scène nocturne et brumeuse est très efficace.

LE VOLCAN – Jurassic World Fallen Kingdom

Fallen Kingdom nous a montré la fin d’isla Nublar avec ce volcan qui détruit tout sur ce passage, notamment plusieurs espèces de dinosaures. Ce plan final sur le brachiosaure est d’une beauté glaçante.

LES HAUTES HERBES – Le Monde Perdu

N’allez pas dans les hautes herbes ! Mais ces abrutis y sont allés. Utilisant au mieux le visuel du décor et des raptors, la scène de traque est un piège redoutable.

LE RV – Le Monde Perdu

Spielberg a mis les potards à fond dans ce second film avec plus de T-rex, plus de pluie et plus de suspens. Une vraie scène d’épouvante et de suspens avec ce verre qui craque petit à petit. Action et réaction !

T-REX vs SAN DIEGO – Le Monde Perdu

C’était presque un fantasme de voir un Rex en pleine ville ! Le voici à San Diego pour bouffer du californien. Le film d’aventures devient film de monstre et film catastrophe.

BIENVENUE A JURASSIC PARK – Jurassic Park

La première apparition d’un dinosaure dans son environnement avec cette scène qui reste une des plus mémorables et qui nous fait entrer de plein pied dans l’émerveillement de Jurassic Park. Le rêve est devenu réalité.

COMBAT FINAL – Jurassic World

Beaucoup de personnes se plaisent à critiquer la réalisation de Trevorrow alors que ce JW comporte pas mal d’idées assez jouissives. Cette séquence est un plaisir visuel de tous les instants. La sortie du T-Rex, le combat avec Claire devenue une sorte d’Ann Darrow, échappée de King Kong, le plan séquence du combat, on vit un grand moment.

COMBAT FINAL – Jurassic Park

Autre scène qui reste iconique avec le T-Rex qui revient une dernière fois et nos amis les raptors qui défendent leur bifteck. Un ultime soupçon de suspens et d’action qui se termine sur un plan désormais culte.

EVASION DU T-REX – Jurassic Park

La scène la plus terrifiante du premier film avec l’évasion du T-Rex, scène d’une dimension cinématographique totale. La maitrise de la mise en scène de Spielberg fait mouche.

Les franchises Jurassic Park et Jurassic World ont proposé des scènes de la plus culte à la plus terrifiante. Le savoir-faire des réalisateurs (même si beaucoup n’aiment pas Trevorrow) a permis d’offrir de la tension, de l’émerveillement et, aléatoirement, a marqué durablement le public. Les dinosaures restent les créatures réelles les plus fabuleuses du cinéma. A Smallthings, on adore les 5 films et on ne peut plus attendre la sortie du sixième en juin !

Quelle scène manque à l’appel pour vous ?