Night Swim : film qui fait plouf

L’association James Wan et Blumhouse aurait pu faire des étincelles, mais Night Swim est un ratage.

Blumhouse Productions et Atomic Monster s’associent pour offrir, possiblement, le meilleur de l’horreur. Il est vrai que Blumhouse est désormais spécialisé dans les petits films high-concepts qui cartonnent au box-office. : M3GAN est le premier film qui a vu les deux maisons coopérer.

Atomic Monster, la boite de James Wan, tente aussi de proposer de bons petits frissons, avec le Conjuringverse. Mortal Kombat est aussi une prod Atomic Monster, seul « hors sujet ». M3gan a remporté des trillions de billets verts, il est donc normal que Night Swim suive le mouvement… ?

En eau trouble

Une famille emménage dans une nouvelle maison qui a une piscine hantée.

Oui, une piscine hantée. Autant, l’eau peut être un terrain de jeu assez formidable pour de l’épouvante et des menaces comme des requins, des piranhas, des crocodiles, des monstres…, autant mettre des fantômes ou des démons dans une piscine est une idée saugrenue.

Nigh Swim est l’adaptation du court-métrage de Bryce McGuire par lui-même. On connaît cette tendance à adapter un court-métrage qui fonctionne en format plus long. C’est rarement réussi quand on n’a pas d’idées. C’est exactement ce qui définit Night Swim. On doit trouver des rebondissements, des théories et une résolution.

Malgré tous les efforts de Wyatt Russell (Monarch), le film peine à nous faire monter l’intérêt et le trouillomètre. Les jumpscares sont ratés, la menace n’est pas très définissable. On ne comprend pas d’où vient ce « mal ». Les explications données ne seront pas plus convaincantes. Et c’est dommage. Les scènes sous l’eau sont plutôt bien fichues, mais jamais on ne ressentira un quelconque danger. On a aisément une longueur d’avance sur les personnages. On sait que, par le décor exigu et limité, ce qui doit arriver arrivera.

Des personnages submergés

Côté personnages, c’est la même difficulté à intéresser. Le père de famille, joué par Russel, a un trauma qui pénalise ses rares scènes où il est « utile » à l’intrigue. Et comme dans tout film de ce genre, on essaye de mettre en place une scène avec un personnage clé, secondaire, qui a un comportement sibyllin. La grille de Bingo est complète. N’en jetez plus !

Night Swim est ennuyeux, coincé dans un concept qui n’a aucun vrai potentiel. Une piscine hantée, il y avait de quoi douter dès le départ… Si vous avez 2 heures à perdre, foncez dans les salles ! Le public américain a quand mémé tenté l’aventure, puisque le film engrange 30 millions de dollars pour un budget de 15…