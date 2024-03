Thanksgiving – la semaine de l’horreur : Eli Roth fait son slasher

Le slasher fait grise mine avec aucune vraie grosse sortie hors franchise, et Thanksgiving – la semaine de l’horreur est passé inaperçu alors qu’il mérite le détour.



2007, Grindhouse sort sur les écrans. Cet hommage aux films d’horreur d’exploitation a proposé deux films : Boulevard de la mort (Death Proof) réalisé par Quentin Tarantino et Planète Terreur (Planet Terror) réalisé par Robert Rodriguez. Accompagnant les films, il y avait des fausses bandes-annonces réalisés par leurs potes comme Rob Zombie, Edgar Wright ou Eli Roth. Machete, Werewolf Women of the SS, Don’t, Thanksgiving et Hobo with a Shotgun ont ainsi été proposées.

Parmi ces faux films, trois ont connu une vraie adaptation en long-métrage. Hobo et Machete ont été réalisé peu après la sortie de Grindhouse. Thanksgiving d’Eli Roth a donc mis beaucoup plus de temps pour sortir des tuyaux.



Pour ceux qui n’ont jamais vu la bande-annonce, elle est accessible ici (oui, Dailymotion) mais attention, car elle dévoile quelques scènes marquantes du film.

Thanksgiving, c’est quoi ?

Lors de l’ouverture d’un magasin pour le Black Friday, un gigantesque mouvement de foule de clients hystériques a provoqué la mort de plusieurs personnes. Un an plus tard, un tueur en veut aux responsables.

Thanksgiving n’a plus rien à voir avec l’ambiance 70 / 80 du trailer. Nous sommes dans une société contemporaine, où les réseaux sociaux et le capitalisme font la loi. Jessica et sa bande d’amis ont été témoins de cette cohue et vont être la cible du tueur masqué.

Avant de critiquer Thanksgiving, il faut, évidemment, faire un état des lieux du genre slasher. Si les retours de Halloween et Scream ont aligné les billets verts, les tentatives originales se comptent sur le doigt d’une main. Thanksgiving prend le pari de faire un film carré, qui n’a pas l’air fauché, et avec un réalisateur qui aime le genre horreur. Si Eli Roth n’est pas le metteur en scène le plus côté du genre (tous ses films sont soient adorés, soient détestés comme Hostel, Cabin Fever et Green Inferno, ou encore le film familial La Prophétie de l’Horloge), il peut avoir l’aval de distributeurs et de producteurs réputés.

Thanksgiving, le slasher revient enfin

Thanksgiving est une réussite. Le film n’est pas intimiste. Intimiste dans le sens où la ville où se passe les meurtres existe, est un personnage. On sent le danger planer sur les habitants. Ce n’est pas un film autour de quatre personnes dans trois décors. On vit avec eux, comme on vivait à Woodsboro avec Sidney Prescott dans Scream. Et comme dans le film de Wes Craven, on est proche des personnages. Ils sont là, ils ne sont pas des coquilles vides. Certes, ce ne sont pas des personnages très développés, mais ils ont une existence, une présence. On aime voir ce shérif déambuler (Patrick Dempsey), on aime que les parents soient là, et, surtout, on aime que le tueur soit sauvage.

Thanksgiving commence par une scène de chaos qui pourrait très bien arrivé dans notre société. Les meurtres sont plutôt bien vus et on n’hésite pas à voir de la tripaille. Il n’y a vraiment qu’un meurtre qui soit un peu cartoon, à la Destination Finale. Tout le reste est plutôt sérieux. On aime voir Eli Roth faire quelque chose de carré, qui ne dépasse pas les bords.

La Scream Queen, Nell Verlaque, est inconnue du grand public. Elle a joué dans la série Big Shots, annulée après deux saisons. Chanteuse anecdotique (vous pouvez écouter sa pop sur sa chaîne YouTube), Nell Verlaque prend du galon et devient une final girl diablement efficace. Elle a les épaules pour tenir tête à un nouveau tueur dans un Thanksgiving 2. Si la suite n’est pas au programme, on aimerait bien retrouver ce tueur, adepte de la cuisson à point.

Pourquoi bouder son plaisir, Thanksgiving est un slasher honnête, bien mis en images, avec un body count qui régale et un climax, simple, mais efficace. Si on devine aisément qui se cache derrière le masque, ça faisait longtemps qu’on ne s’était pas pris au jeu du whodunit.

Thanksgiving n’est plus en salles et il sera en vidéo dès début avril !