Les Romans Young-Adults au Cinéma : DIVERGENTE et Le LABYRINTHE, les oubliés

Les grandes sagas cinématographiques de la décennie précédente étaient les adaptations de romans que les jeunes adultes (comprenez les adolescents) ont lu dans leur chambre à l’abri des regards indiscrets. 7 milliards de dollars ont été récoltés rien qu’aux Etats-Unis avec les films adaptés de romans Young-Adults.

Divergente – Le Labyrinthe

Ces sagas n’ont pas été des immenses succès mais ont quand même duré plusieurs films. Divergente était même une saga fauchée en plein vol mais elle est désormais remise au placard. Le Labyrinthe a été au bout de son histoire sans passion.

DIVERGENTE

4 romans de 2011 à 2014





3 films de 2014 à 2017







B.O. Films: 745 millions de dollars à travers le monde

B.O. livres : 11 millions d’exemplaires dans le monde

Pourquoi ça marche au cinéma ?

Bienvenue dans la nouvelle ère où les “jeunes adultes” sont fascinés par la dystopie. Divergente semble avoir tous les ingrédients qui marchent, une histoire épique, des anti-héros pourtant prêts à sauver le monde, un univers haletant et dangereux, un arrière-plan romantique, de l’action et du sang, à croire que Veronica Roth a écrit sa série en œillant une adaptation potentielle. Visuellement, Divergente n’arrive pas à la cheville de Hunger Games, mais pourtant elle surfe sur sa vague sans aucun scrupule.

Preuve en est, dans le 4e volet, Roth reprend l’histoire du point de vue de Four… Une héroïne qui n’entre dans aucune des catégories où on veut la caser, les jeunes s’identifient dans ce personnage rebelle, destiné à de grandes choses… Les nouveaux visages de Shailene Woodley (disparue depuis), Miles Teller et Ansel Engort n’ont pas marqué les esprits.. Le box-office est cependant décevant pour le second volet qui a fait moins que le premier et encore plus pour le troisième qui n’atteint même pas les 70 millions de dollars. La franchise s’arrête à un film de sa conclusion. La rumeur enfle d’une possible conclusion sous forme de téléfilm. Le terme était encore péjoratif à l’époque et le casting refuse de se plier à « finir en télé ».

Et au niveau de l’adaptation ?

A la sortie de Divergente, la rumeur annonçait le nouveau Hunger Games. Mais là où Hunger Games a intelligemment découpé son script, Divergente a opté de mettre en avant l’histoire d’amour au détriment de l’expérience qui constitue la réelle histoire. Tris est probablement l’héroïne la plus supportable de ces romans de jeune adulte, plus futée qu’une Bella et moins égocentrique qu’une Katniss… Pour Insurgent, Neil Burger n’a pas été réembauché derrière la caméra et laisse sa place à Robert Schwentke qui livre un film plus dynamique en apparence tout du moins. Les émotions sont survolées, les effets spéciaux sont encore pire que dans le précédent avec un abus du logiciel de particules.

La décision qu’Allegiant allait être découpée en deux volets n’a surpris personne. Il fallait bien faire durer le filon… Pas de chance.

LE LABYRINTHE (The Maze Runner)

4 romans de 2012 à 2020 et 2 préquelles de 2015 à 2016





3 films de 2014 à 2017





B.O. Films: 950 millions de dollars à travers le monde

B.O. livres : 6.5 millions d’exemplaires dans le monde

Pourquoi ça marche au cinéma ?

La fanbase des livres de James Dashner est assez peu importante, en tout cas en France, mais un bouche à oreilles très profitable au film, ainsi qu’une excellente communication ont permis au premier opus, ainsi qu’aux livres originaux, de percer très vite. Le score est honteusement inférieur à celui de Divergent mais le livre parait moins porté sur les fangirls que les fanboys (et sociologiquement des sorties ciné plus en solo qu’en groupe). Néanmoins le second, moins prenant, a perdu beaucoup d’attrait et le score s’en est ressenti avec moins de cent millions de dollars. Heureusement, à l’international, le film est un énorme succès. Le troisième film n’a pas été un succès aux Etats-Unis mais dans le reste du monde, le succès a été constant sur les trois films.

Et au niveau de l’adaptation ?

La matière à adapter pour le film était déjà très bonne, et une adaptation classique mais fidèle aurait suffit. Mais Wes Ball s’est en plus permis de ne choisir que la substance principale du film et d’en faire un vrai bon film. En effet, se doublant d’un scénario très réaliste et plausible, le film propose aussi une interprétation de qualité pour des acteurs qui n’en sont pour la plupart qu’à leur coup d’essai, et une ambiance véritablement efficace et glaçante. Au niveau de la mise en scène, la caméra est nerveuse et prenante, et on propose de vraies bonnes choses musicalement. Les personnages sont complexes et attachants, le film propose parfois des détails hollywoodiens mais ils sont vite rattrapé par les trouvailles que le film propose. On ne veut qu’une chose à la fin du film : voir la suite, et en attendant lire les livres et retourner au premier film.

Dommage, la suite est ratée presque à tous les niveaux. Décidant pour des raisons inconnues et sans doute étrange et marketing de n’adapter que très infidèlement la matière très riche du livre, Wes Ball s’égare et propose une course poursuite longue comme le film, mais n’est pas Mad Max qui veut : on s’ennuie beaucoup durant cette course, les événements arrivent sans qu’un vrai enjeu ne soit jamais présent, en bref le film n’a d’intérêt que pour ses acteurs toujours très bons et charismatiques, et pour passer le temps en attendant le prochain volet d’Hunger Games. Le troisième film revient un peu aux fondamentaux. La production est au niveau, les enjeux également. La saga se termine dans l’indifférence générale mais réussit le pari d’avoir bouclé son histoire.