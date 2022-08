Les premières images du nouveau Hartley, Cœurs à Vif sur Netflix !

Finis Drazic et Anita, Hartley, Cœurs à Vif revient sous une nouvelle forme pour la plateforme Netflix dès la rentrée.

1994, Hartley, Cœurs à Vif arrive en Australie et c’est rapidement une série teen culte. 210 épisodes et des vingtaines de personnages plus tard, revoici la série qui a côtoyé Beverly Hills et Dawson pour se hisser dans les références du genre.

Il y a eu la génération Drazic / Anita fin des années 90 pour une centaine d’épisodes. Les deux jeunes ont marqué pas mal d’adolescents. Netflix relance la série comme elle l’a fait pour Degrassi.

C’est une évidence, la série sera plus moderne, plus queer, plus rebelle, plus sexe. Qu’on aime ou pas, Hartley va faire le buzz dès la rentrée avec ces 8 petits épisodes.

Amerie devient une paria instantanée au lycée de Hartley après une révélation. Elle provoque une mystérieuse embrouille avec sa meilleure amie Harper. Entourée de ses nouveaux amis, les outsiders Quinni et Darren, Amerie doit rétablir sa réputation tout en apprenant à gérer l’amour, le sexe et les peines de cœur.

Est-ce que certains personnages de la série d’origine reviendront en tant que parent ou professeur comme l’a fait Degrassi ? La bande-annonce n’a rien dévoilé.

Ce sera le 14 septembre que Hartley, Cœurs à Vif débarquera sur nos écrans abonnés à Netflix.