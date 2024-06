La révolution du blind test avec THIS IS BL!NDT?ST

Le blind test, on connait. Mais connaissez-vous This Is Blindtest, la formule qui révolutionne le jeu musical ? Deviner les titres n’a jamais été aussi simple et rapide. Du moins pour les meilleurs d’entre nous…

This Is Blindtest utilise une technologie simple : un téléphone avec reconnaissance vocale. Vous appuyez sur le micro, vous dites le nom de l’artiste, vous êtes le plus rapide, vous gagnez.





Le test de This Is Blindtest

On a testé la salle Crazy In Love, située au Trinquet Village dans le 17è. Si l’aspect conteneur peut surprendre, l’intérieur est tout autre avec cet écran, des banquettes et des murs capitonnés pour ne pas nous entendre hurler l’artiste qu’on est sûr d’avoir entendu !

Dubitatif sur la technologie, le doute s’est vite envolé à la première manche. C’est simple et réactif. Surtout quand on gagne 🙂

Nous avons donc chacun un téléphone portable avec un micro à activer par le doigt pour crier sa réponse.

Le choix des playlists est fait par une tablette centrale. On a vraiment le choix.

6000 titres, 5 niveaux de difficulté, 60 répertoires imaginés par nos playlisteurs en 3 catégories :

LES CLASSIQUES : « Années 80 », « Pop Rock Only », « Vive la France », « Musiques de séries …





LES ORIGINAUX : « Kitch & Démodé », « Chanteurs à moustache », « Club hits », « Disney »…





INTERDIT AUX PLUS DE 30 ANS : « Tiktok », « Rap français », « Pop urbaine »…

Le seul petit bémol est que chacun a une approche différente du jeu. Soit on veut faire le max de chansons et on les passe dès qu’on a trouvé, soit on veut un peu chanter et on laisse les chansons. Du coup, les parties peuvent être denses et rapides, ou un peu durer et se transformer en chorale géante. Nous avons choisis le niveau 2 de difficulté, et c’était relativement abordable.

Important ! On peut se mettre en solo ou en équipe pour mieux équilibrer les chances des participants.

En une heure, on a pu aller jusqu’à 600 points pour le haut du classement des blind testeurs. Il y a des bonus de points pour la rapidité si on est sous les 5 secondes. Et tout est intelligemment récapitulé à chaque fin de manche.

Dommage qu’il n’y ait pas de bonus, de malus ou de choix de playlist décidés suivant les classements ou les mauvaises réponses accumulées comme dans Mario Party ou même Buzz, le jeu de quiz Playstation. C’est un peu trop mécanique pour que chaque partie ne soit pas différente l’une de l’autre. Le fun est quand même largement présent ! Nous étions 9 dans la salle de 12 personnes, c’est suffisant pour ne pas être trop serrés car la température monte vite. Aussi, en une heure, si vous pensez avoir le temps de commander des boissons, ça passe très vite quand on est dans le jeu et le challenge, donc vous perdez de précieuses minutes sur le temps de jeu.

Où trouver This Is Blindtest ?

This Is Blindtest est un jeu de quiz musical présent à Paris et à Marseille à ses adresses :

La Drawing House

21 Rue Vercingétorix, 75014 Paris

Le Môm Restaurant

4-6 Rue Pierre Demours, 75017 Paris

Le Trinquet Village

8 Quai Saint-Exupéry, 75016 Paris

EVA

73 Bd de Saint-Marcel 13011 Marseille

Et dans toute la France (Lyon, Bordeaux, Orléans…) via des salles partenaires dont vous pouvez retrouver la liste sur le site officiel.

Rien de plus simple. Lees tarifs vont de 10 à 14 euros par personne et par heure.

This Is Blindtest est un moment vraiment de jeu pur et dur. La convivialité, ce sera pour le débrief autour d’un verre après la partie !