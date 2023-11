Nicolas Cage dans l’adaptation non officielle de Five Nights at Freddy’s

La célèbre série de jeux vidéo, Five Nights at Freddy’s, va devenir un film attendu par les fans le 8 novembre 2023 dans nos salles. Mais Nicolas Cage a été le héros d’une adaptation très inspirée par le jeu : Willy’s Wonderland.

Five Nights at Freddy’s est un jeu vidéo de survival horror développé par Scott Cawthon en 2014. Le succès grandissant du jeu a permis de sortir plusieurs déclinaisons. Dans le premier jeu Five Nights at Freddy’s, l’histoire se déroule dans une pizzeria, vous jouez un gardien de sécurité qui doit se protéger d’animatroniques tueurs appelés Freddy, Bonnie, Chica et Foxy. Devenant rapidement culte, les fans se sont appropriés le visuel des créatures qui peuplent le jeu. Cosplay, comics, fan-art, FNAF, comme on l’appelle entre fans, est vite devenu une référence dans la pop-culture en général et dans les jeux-vidéo en particulier.

Première adaptation de Five Nights At Freddy’s

Il a fallu attendre plusieurs années avant qu’Hollywood ne s’empare de la franchise pour en faire un petit film d’horreur. La scénariste et réalisatrice Emma Tammi s’occupe de l’adaptation cinéma du jeu, prévu en salles pour le 8 novembre 2023 chez nous. On y retrouve Josh Hutcherson (Hunger Games), Elizabeth Lail (You) et Matthew Lillard (Scream). Côté technique, le film fait appel à Jim Henson’s Creature Shop, la société créée par l’illustre spécialiste en animatronique Jim Henson, mort en 1990. Henson avait collaboré dans des œuvres cultes comme Dark Crystal et Le Muppet Show.

Découvrez la bande-annonce de Five Nights At Freddy’s, un film de terreur qui pourrait vite devenir culte vu son succès aux Etats-Unis (plus de 70 millions de dollars lors de son premier week-end d’exploitation en salles). Ce chiffre est étonnant quand on sait que le film est aussi disponible sur la plateforme Peacock au même moment ! Qui a dit que le cinéma était mort ? Le film a eu la bonne idée de sortir pour la période d’Halloween. Il reste encore un peu de stratégie et de bon sens chez les producteurs, les distributeurs et le public.

Nicolas Cage contre des peluches géantes

Cet univers si particulier a donné de l’inspiration à des producteurs qui ont sauté sur l’occasion pour faire leur propre adaptation non officielle. Des animatroniques, un lieu abandonné, et voici Willy’s Wonderland.

En 2021, Nicolas Cage, toujours dans les (bons) coups, est le héros de Willy’s Wonderland, une histoire très inspirée par FNAF. Dans ce film réalisé par l’inconnu Kevin Lewis sur un script de l’inconnu G. O. Parsons, Nic Cage joue un personnage sans noms et sans un seule ligne de texte. Aimant joué avec son image pour ne plus en avoir une, Nicolas Cage ne sait plus s’il cabotine ou s’il est en mode normal. On le retrouvera d’ailleurs dans un film à la hauteur de son étrangeté, Dream Scenario, en salles le 27 décembre 2023.

Un vagabond silencieux (Nicolas Cage) est piégé dans un travail de nettoyage à Willy’s Wonderland, désormais condamné. Les tâches banales se transforment soudainement en un combat total pour la survie contre vague après vague d’animatronique démoniaque.

Willy’s Wonderland est une curiosité, un petit film de vidéoclub qui fait du bien et qui est, on vous le dit en avance, plus réussi que Five Nights at Freddy’s. Les créatures sont beaucoup plus charismatiques et méchantes que celles du film adapté du jeu vidéo. C’est sanglant, rythmé et si on aime Nicolas Cage, on est servi.

Le film, réalisé par un fan de films d’horreur, Kevin Lewis, n’est dispo qu’en achat ou location, notamment chez FILMO, si vous passez par Prime Video.

Five Nights At Freddy’s est en salles dès le 8 novembre.