Les Bracelets Rouges arrivent sur Salto

Que vous connaissiez la série espagnole ou la version française, vous pourrez rattraper ou revoir les deux versions des Bracelets Rouges sur Salto.

Les Bracelets Rouges racontent quoi ?

Malgré les maladies dont ils souffrent et qu’ils doivent combattre au quotidien, des jeunes ados forment la bande des Bracelets rouges, sont bien décidés à vivre à fond leur vie d’adolescent même si elle se déroule à l’hôpital. Entourés par des parents parfois impuissants, et encadrés par un personnel soignant qui tente de garder la tête froide, ils vont vivre, entre premiers émois amoureux, trahisons, rechutes et guérisons, des épreuves qui vont changer leur vie.

La version espagnole a commencé en 2011 et a duré 2 saisons et 28 épisodes. En France, TF1 a proposé sa version en 3 saisons en 22 épisodes.

Au casting

Dans la version française, Tom Rivoire, Audran Cattin, Azize Diabate Abdoulaye, Louna Espinosa, Esther Valding, Marius Blivet, Mona Berard, Capucine Valmary et Hanane El Yousfi incarnent les héros et héroïnes de la série. Ils sont entourés de Michaël Youn, Pascal Elbé, Cristiana Réali, Guy Lecluyse, la chanteuse Camille Lou, et Cécile Rebboah.

La plateforme Salto (un mois offert, profitez-en) proposera dès le 15 avril les deux séries !