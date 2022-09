Le prochain American Girls / Bring It On est un film… d’horreur !

La franchise Bring It On est connue en France sous le nom American Girls. Elle a produit 6 films de qualité inégale, qui va du fun premier film avec Kristen Dunst et Eliza Dushku à des DTV sans grande passion dont le dernier date de 2017.

American Girls, à ce titre, certains lèveront un sourcil et quelques souvenirs de plaisir coupable viendront les envahir. American Girls premier du nom a de quoi éveiller nos souvenirs et notre curiosité. C’est l’un des teen movies qui restent de cette époque plus ou moins bénie des années 2000. On y retrouve la toute jeune Kristen Dunst qui avait déjà explosé dans Virgin Suicides l’année d’avant. Eliza Dushku tente une carrière post-Buffy et nous avons également quelques têtes connues de cette époque comme Jesse Bradford, Clare Kramer, également échappée de Buffy et Gabrielle Union qui venait de jouer dans deux films quasi cultes Elle Est Trop Bien et 10 Bonnes Raisons de te Larguer.

Le film est réalisé par Peyton Reed, qui prendra du galon après avoir réalisé Ant-Man en 2015 mais qui était connu à l’époque pour son boulot en TV. Il réalisera après ça trois comédies plutôt sympathiques, Bye Bye Love, La Rupture et Yes Man.

Bring It On sera suivi de 5 suites : Bring It On Again (2004), Bring It On: All or Nothing (2006), Bring It On: In It to Win It (2007), Bring It On: Fight to the Finish (2009) et Bring It On: Worldwide Cheersmack (2017). Et comme on peut parler de franchise plutôt que d’une saga vu que les films n’ont aucun lien, voici une nouvelle version du film de cheerleaders avec Bring It On: Cheer or Die !

On passe du teen movie / romance / bluette à quelque chose de plus… violent puisque Cheer or Die est un slasher !

SyFy proposera cet American Girls version film d’horreur le 8 octobre pour Halloween.

Ce ne sera pas la première fois que des pom-pom girls sont au centre d’une histoire d’horreur puisqu’il y a eu Jennifer’s Body en 2009, All Cheerleaders Die en 2013, le récent Tragedy Girls en 2019 et même Satan’s Cheerleaders en… 1977 !