Le Prince de Bel-Air : le reboot se dévoile

Entre 1990 et 1996, Le Prince de Bel Air a été la sitcom culte qui a révélé Will Smith. 6 saisons et 148 épisodes plus tard, la série est toujours dans les mémoires et Will Smith n’a jamais renié la série.

Alors qu’il sort son autobiographie, Will Smith produit une nouvelle version de sa vie mais sans rires, sans comédie.



C’est Jabari Banks, nom prédestiné, qui interprète Will dans cette version dramatique.

Adrian Holmes (V Wars) sera Phillip Banks, Cassandra Freeman (Atlanta) sera Vivian Banks, Olly Sholotan (All American) sera Carlton Banks, Coco Jones (Good Luck Charlie) sera Hilary Banks, Akira Akbar (Good Trouble) sera Ashley Banks, Jimmy Akingbola (Ted Lasso) sera Geoffrey, Jordan L. Jones (Snowfall) sera Jazz et Simone Joy Jones (The Chair) sera Lisa.

Ce sera Peacock qui diffusera en 2022 la sobrement appelée Bel-Air, après avoir redonné vie à Punky Breswter et Sauvés par le Gong.

Un premier teaser très visuel a été dévoilé. On y voit Jabari Banks dans l’eau et Will Smith récite, en voix-off, quelques vers du fameux générique de la série d’origine.