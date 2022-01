Est-on prêts pour la fin de This Is Us ?

Cette semaine, This Is Us entame sa dernière saison, la sixième. Les Pearson vont devoir nous dire adieu, non sans quelques larmes, c’est évident.

Déjà 5 ans que This Is Us a commencé. Depuis, les Pearson n’ont pas cessé de nous émouvoir et de nous attendrir. Ici, on a toujours soutenu la série même quand, en saison 3, elle peinait à offrir quelque chose d’efficace. Si la saison 1 a été un immense plébiscite, il semblerait que la série peine à être au centre des discussions. La diffusion française a été un flop, et même son remake français, Je Te Promets fonctionne mieux. La saison 2 du remake arrive d’ailleurs bientôt sur Salto et TF1.

On a pu le voir dans quelques épisodes avec ces flashforwards, le futur est écrit, lui. 8 épisodes sur les 18 qui constituent cette saison 6 ont été tournés. 15 ont été écrits. Il reste donc à Dan Fogelman et à son équipe à boucler les 3 ultimes chapitres de This Is Us. Il l’a répété, il sait où il va.

Alors comment peut se terminer la série de NBC ? On a déjà théorisé sur la conclusion possible. Il ne peut pas y avoir de fin heureuse, dans le sens paisible. On sait certains destins des personnages comme Rebecca ou Kate. Il en est de même pour Kevin et Randall qui ont eu des temps difficiles. La lignée des Pearson ne peut pas s’étendre à l’infini. Même si on comprend aisément que tout tournait autour de Rebecca, la série ne peut pas prendre le risque de raconter ad vitam æternam la vie des membres de la famille Pearson. Comme l’a souligné Kevin, c’est à eux d’être une famille désormais, au lieu d’être des « enfants de ».

La fin peut-elle décevoir ? La série doit-elle finir en apothéose ? Dan Fogelman l’avait également dit, la vie des Pearson n’est pas extraordinaire, alors la fin le sera tout autant. On peut parier que les dernières scènes seront remplies de nostalgie avec les réminiscences du passé. La série a su jouer sur le temps qui passe et on ne pourra assurément pas retenir les larmes. Car c’est ça This Is Us, une brève histoire sérielle d’une longue histoire.

La saison finale de This Is Us, à partir du 5 janvier sur CANAL+