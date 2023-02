La Stranger Things Experience ouvre sa billetterie

Alors que la saison 4 de Stranger Things a été un gros carton, Stranger Things débarque… à Paris !

Stranger Things : The Experience est une expérience immersive inspirée de la série culte de Netflix. A travers des décors reconstitués, des animations, des produits exclusifs, et des plats inspirés, Netflix et Fever proposent la Stranger Things : The Experience à Paris. Replonge-toi dans les années 80 en explorant l’espace Mix-Tape, avec ses lieux et boutiques emblématiques de la série comme Scoops Ahoy. Il y aura un food-court 80’s à l’américaine, le salon des Byers avec le fameux canapé et la guirlande lumineuse de la saison 1, un photomaton style années 80, le Palace Arcade…

📅 Date : à partir du 10 mars 2023 jusuq’au 9 avril, dépêchez-vous !

Horaires : Du mercredi au vendredi de 16h à 21h, les samedis et dimanches : de 10h30 à 21h

⏳ Durée : l’expérience immersive dure 45 minutes, mais tu peux rester aussi longtemps que tu veux dans l’espace Mix-Tape

📍 Lieu : Paris Event Center – 20 Avenue de la Porte de la Villette (Paris 19)

👤 Âge requis : à partir de 5 ans et recommandé aux plus de 13 ans. Tous les mineurs devront être accompagnés par un adulte

♿ Accessibilité : accessible aux personnes à mobilité réduit

👗 Code vestimentaire : retour dans les années 80 ! Épaulettes et bananes seront de mise !!

Les billets pour la Stranger Things Experience

Entrée standard : inclut l’expérience immersive au laboratoire d’Hawkins + quartier libre dans l’espace Mix-Tape, avec ses boutiques et ses stands gourmands

Entrée VIP : inclut l’expérience immersive au laboratoire d’Hawkins + quartier libre dans l’espace Mix-Tape, avec ses boutiques et ses stands gourmands + une boisson gratuite et un cadeau surprise Stranger Things + l’accès prioritaire

Direction la billetterie pour cette expérience qui n’est là qu’un mois !