Les 10 prochains projets DC avec Superman, Batman et les autres !

Fin du suspens, DC et Warner ont annoncé leurs prochains films !

Depuis l’échec de Black Adam et l’éviction de Henry Cavill en Superman, DC et Warner avaient engager James Gunn et le co-président de DC Studios, Peter Safran pour la nouvelle série de films DC ! James Gunn, très actif sur Twitter, parlait peut-être un peu trop en répondant aux rumeurs.



Il avait annoncé que les futurs projets DC allaient être dévoilés fin janvier. Nous y voici donc.

🚨 James Gunn a publié une vidéo pour les annonces du #DCU ! pic.twitter.com/JNxTYDyugg — 𝐓𝐡𝐞 𝐃𝐚𝐢𝐥𝐲 𝐏𝐥𝐚𝐧𝐞𝐭 (@DC_DailyPlanet) January 31, 2023





Alors qu’on attend The Flash, Aquaman 2, Shazam 2 et Blue Beetle, les films et séries qui feront office de porte-étendard du nouvel univers DC titré Chapter 1: Gods and Monsters sont les suivants :

Creature Commandos – série d’animation

Une équipe de superhumains avec des créatures comme Weasel de The Suicide Squad (joué Sean Gunn) mais également Rick Flagg Sr.

Waller – série TV

Centrée sur Amanda Waller, jouée par Viola Davis.

Lanterns – série TV

Une série, longtemps prévue, sur les Green Lantern Hal Jordan and John Stewart dans une ambiance True Detective.

The Authority – Film

Basé sur les comics de Warren Ellis et Bryan Hitch, The Authority est issu des éditions Wildstorm. Midnighter, Apollo, Jenny Sparks sont parmi les membres de cette ligue.

Paradise Lost – série TV

Une série sur l’univers de Wonder Woman, sans elle. Le monde des Amazones sera au centre de ce projet.

Swamp Thing – Film

Alors que la série avait été un échec sur la plateforme DC malgré de sérieuses qualités, DC retente l’aventure Swamp Thing, déjà adaptée en film dans les années 80 par Wes Craven.

Booster Gold – série TV

Créé par Dan Jurgens, ce superhéros s’appelle Michael Jon Carter et vit au 25è siècle. Il développe des pouvoirs grâce à la technologie de Brainiac et revient au 20è siècle.

On l’a vu dans Smallville (saison 10, épisode 18) joué par Eric Martsolf et dans Legends of Tomorrow (saison 7, épisode 13) avec Donald Faison.

Superman Legacy – Film

Un film Superman sera, évidemment, prévu. Titré Superman Legacy, il sera écrit par James Gunn qui souhaite démarrer l’aventure de l’Homme d’Acier avec un jeune Clark Kent.



Sortie prévue le 11 juillet 2025

Supergirl: Woman of Tomorrow – Film

La cousine de Kal sera aussi l’héroïne d’un film. On ne sait pas si ce sera la même que celle du film The Flash, incarnée par Sasha Calle.

The Brave and the Bold – Film

Batman est en place avec Robert Pattinson sur le Reeves-verse, Michaël Keaton et Ben Afleck seront dans The Flash mais il faudra compter sur (enfin) un film avec Robin. The Brave and the Bold est prévu, tiré du comics de Grant Morrison.

Aussi, The Batman Part II, avec Robert Pattinson, sortira le 3 octobre 2025.

L’équipe créatrice sera composée de Drew Goddard (The Martian), Jeremy Slater (Moon Knight), Christina Hobson (The Flash, Batgirl), Christal Henry (Watchmen) et l’auteur de comics Tom King (Batman,Mister Miracle).

Le rythme de sortie sera de 2 films et 2 séries par an.