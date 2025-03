Le Cabinet de Curiosités : Kamen Rider… face à Pac-Man… en film

Les terres asiatiques ont beaucoup de secrets, alors on vous propose de découvrir Kamen Rider, phénomène japonais.

A SmallThings, on aime bien les trouvailles de ce genre. Alors que les phénomènes japonais semblaient tous arriver sur nos écrans, il semblerait que Kamen Rider soit encore totalement inconnu ici. La série Kamen Rider date tout de même de 1971. Rappelant les sentaï et leurs héros colorés et leurs robots géants, Kamen Rider sont des héros avec armures. Mais rappelez-vous en 1996, la série Masked Rider était en fait tiré des Kamen Rider. Vendu comme un spin-off des Power Rangers aux Etats-Unis, Masked Rider a duré deux saisons.

Comme les Power Rangers, les Kamen Riders changent d’identité quasiment chaque saison. Mais contrairement aux Power Rangers, ils ont régulièrement des films dérivés où le héros de la saison en cours rencontre le héros de la saison passée. Il y a quelques années, la Toei a sorti un film intitulé Kamen Rider Heisei Generations: Dr. Pacman vs. Ex-Aid & Ghost with Legend Rider. Rien que ça.

Le synopsis est simple, un jeu vérolé Pacman se répand. Kamen Rider Ex-Aid, Kamen Rider Ghost, Kamen Rider Drive, Kamen Rider Gaim, et Kamen Rider Wizard font équipe !

Kamen Rider Ex-Aid a pour thème le jeu vidéo. L’année dernière, le thème de Kamen Rider Ghost était les fantômes. Quoi de mieux que d’appeler Pacman pour l’occasion ! Découvrez de suite le trailer du film qui s’annonce très sympathique.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=GUO2zY6yF1w