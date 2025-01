Les IESA Video Awards 2025 se profilent

Préparez-vous pour la soirée la plus électrisante du cinéma étudiant ! Le 7 mai 2025, les IESA Video Awards reviennent pour leur 8ème édition avec encore plus d’éclat et de créativité.

Imaginez une soirée magique où les talents émergents du cinéma francophone se rencontrent, partagent et brillent. Au programme ? Des projections qui vous transporteront, une cérémonie de remise de prix qui célèbre l’audace de nos jeunes réalisateurs, et un after mémorable pour échanger avec la future génération du 7ème art.



Depuis 2018, cet événement né de la passion des étudiants de l’IESA ne cesse de grandir.

L’IESA (Institut d’Études Supérieures des Arts) est une école supérieure française spécialisée dans les métiers de l’art, de la culture et du marché de l’art. Elle a été fondée en 1985 à Paris.

L’école propose plusieurs formations dans des domaines comme :

Le marché de l’art et management culturel

La médiation culturelle

La production culturelle

Le management des arts visuels

L’ingénierie culturelle

L’IESA est reconnue par l’État et délivre des diplômes de niveau Bac+3 à Bac+5. Elle est particulièrement reconnue pour ses liens étroits avec le monde professionnel de l’art et de la culture, et propose des stages et de l’alternance dans le cadre de ses formations.



Cette année encore, un jury d’exception composé de professionnels du cinéma viendra découvrir et récompenser les courts-métrages les plus prometteurs de la scène étudiante francophone. On reviendra très vite pour vous communiquer les jurés annoncés !



Le palmarès des éditions précédentes, très qualitatif, est disponible ici. Alors, rendez-vous le 7 mai 2025 pour une soirée inoubliable qui fera briller les étoiles montantes du cinéma !

Pour candidater c’est par ici