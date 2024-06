Superman, de James Gunn : le décor se dévoile

Sans grande nouvelle du tournage avec peu de photos volés, James Gunn tourne son Superman en plein Cleveland !

En plein centre-ville, on ne peut rien cacher. Voici donc les premières images du décor.

It’s beginning to look like #Metropolis in downtown #Cleveland today ahead of the filming of James Gunn’s new #Superman movie. I love the new #DailyPlanet sign! How exciting! pic.twitter.com/w2NMIeLshp — JediNut (@JediNutCLE) June 18, 2024

Ladies and gentlemen, the Daily Planet in Superman (2025) 🌎📝📎 pic.twitter.com/YBXZm3B8UM — Superman’s pal Matt 🇵🇸 (@actioncomcs) June 20, 2024

A great look at the streets of Metropolis & The Daily Planet pic.twitter.com/6lmwUktR0T — DCU Updates (@DCU_Updates) June 20, 2024

Petit easter egg avec The Wounded Duck, un bar tenu par Tim Drake / Robin.

Tim Drake easter egg spotted on 'Superman' set pic.twitter.com/50NwbXMErv — DCU Superman News (@DCUSuperNews) June 18, 2024

A little bit of movie magic on the set of ‘SUPERMAN’ [via Michael Collier] pic.twitter.com/wGdG8PVrZS — DC Film News (@DCFilmNews) June 20, 2024

Lex Luthor aussi a son univers dévoilé avec des véhicules militaires de LuthorCorp.

LuntorCorp military vehicles spotted on the set of ‘SUPERMAN’ pic.twitter.com/wSE6fhF3Gl — DC Film News (@DCFilmNews) June 15, 2024

Quelques jours avant, nous découvrions ce qui serait la ferme des Kent. On est tout de même dans des décors assez sobres, loin de la grandiloquence quasi images d’Epinal du Superman Returns de Singer, et, évidemment, du classique Man of Steel.

Superman est écrit et réalisé par James Gunn, avec David Corenswet (Clark Kent / Superman), Rachel Brosnahan (Lois Lane), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), Nicholas Hoult (Lex Luthor), Nathan Fillion (Guy Gardner / Green Lantern), Isabela Merced (Hawkgirl), Edi Gathegi (Mister Terrific), Milly Alcock (Kara Zor-El / Supergirl),

Wendell Pierce (Perry White), María Gabriela de Faría (Angela Spica / The Engineer), Anthony Carrigan (Metamorpho), Sara Sampaio (Eve Teschmacher), Terence Rosemore (Otis), Pruitt Taylor Vince (Jonathan Kent), Neva Howell (Martha Kent), Beck Bennett (Steve Lombard), Mikaela Hoover (Cat Grant), Christopher MacDonald (Ron Troupe). Le film est prévu pour le 9 juillet 2025.