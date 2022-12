Indiana Jones 5, Transformers 7, Gardiens de la Galaxie 3 : les bandes-annonces des suites

Cette semaine a été riche côté suites puisque trois franchises au milliard de dollars de recettes ou plus ont proposé leur bande-annonce.

Transformers est une saga qui a peiné à se renouveler. Même Michael Bay, qui a réalisé 5 films sur les 6, en a eu marre. Ce n’est pas le spin-off / reboot Bumblebee en 2018 qui a rassuré puisque, même s’il était plutôt frais, il n’a pas été un succès monstre comme les précédents.

Avec Rise of the Beasts, Transformers revient par la petite porte. Personne n’attend vraiment ce retour, et personne ne peut dire qui est derrière la caméra. En regardant la bande-annonce qui fait la part belle aux robots et en écartant les humains, on se dit que Paramount fait vraiment un film de consommation courante, misant absolument tout sur sa marque.

Steven Caple Jr., réalisateur de Creed 2, est derrière la caméra (et l’ordinateur) de ce nouvel élan Autobots. C’est une adaptation du pan Animutants (Beast Wars: Transformers), un dessin animé des années 90. Il faut donc aussi s’attendre à une suite plus ou moins directe de Bumblebee plutôt qu’à une suite de la saga de Michael Bay.

Si on salue l’audace d’adapter cette version « animal » des Transformers, on ne peut que se demander si le public acceptera cette énième itération d’un univers qui a été adapté 6 fois. Après les dinosaures de Age of Destruction, voici donc les animaux ! Cela fait beaucoup, peut-être beaucoup trop, pour les spectateurs qui n’y verront qu’une tentative de relancer une marque essoufflée.

En 1994, alors que les Decepticons viennent d’arriver, Optimus Prime s’acclimate à la Terre. Une archéologue et un ancien militaire vont découvrir les traces d’une guerre entre deux anciennes factions de Transformers, les Maximals et les Predacons. Optimus Prime devra faire face à de nouveaux ennemis, les Terrorcons et leur redoutable chef Scourge.

Finis Shia LaBeouf, Megan Fox, Isabella Moner et Mark Whalberg et bonjour Anthony Ramos (Godzilla 2, Hamilton) et Dominique Fishback (Show Me A Hero, The Deuce). La bande-annonce est un petit ratage (pourquoi Diable nous mettre une scène pré-trailer pour qu’elle soit en fait la dernière du trailer ? Il n’y a aucun intérêt, ni impact) mais on sent que la bataille finale peut valoir le coup d’oeil.

Transformers : Rise of the Beasts en salles le 7 juin 2023.

Indiana Jones propose enfin de nouvelles images avec une bande-annonce déjà riche en informations !

Ce cinquième opus d’Indiana Jones avec toujours Harrison Ford existe bel et bien. James Mangold (Ford v Ferrari, Logan) réalise le film avec au casting Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Antonio Banderas (Pain and Glory), John Rhys-Davies (Sliders, Indiana Jones), Shaunette Renee Wilson (Black Panther), Thomas Kretschmann (Das Boot), Toby Jones (Jurassic World: Fallen Kingdom), Boyd Holbrook (Logan), Oliver Richters (Black Widow), Ethann Isidore (Mortel) et Mads Mikkelsen (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore). On y verra Indiana Jones face au Nazis qui s’intéressent à la conquête spatiale.

Indiana Jones and the Dial of Destiny est le titre de ce film attendu en salles l’été prochain. La bande-annonce montre des scènes plutôt épiques, on avait peur que ce soit des scènes « bouillies numériques » comme le quatrième, mais ça reste moins moche. On sent trois scènes spectaculaires avec la poursuite en tuk-tuk, sur le train et dans la foule.

Mais surtout, on peut apercevoir les premières images d’un Indiana Jones rajeuni numériquement. On avait peur de ça puisqu’aucun rajeunissement n’avait vraiment bluffé (Stallone, Russel, L. Jackson, Downey Jr….). C’est plutôt convaincant même si on pense plutôt à un jeune Indiana vieilli qu’à un vieil Indy rajeuni. Ford, 80 ans tout de même, est plutôt à l’aise dans les scènes d’action. On ne sait pas encore s’il avait pris des vitamines ou si c’est une doublure très bien mise en scène. Dans tous les cas, cette bande-annonce donne envie de se replonger dans l’aventure… une dernière fois ?

Indiana Jones et le Cadran de la Destinée est attendu en salles le 28 juin 2023.

Alors que l’épisode spécial Noël The Guardians of the Galaxy Holiday Special est disponible sur Disney +, la bande-annonce du troisième volet des aventures de Peter Quill et compagnie est enfin là !

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 voit Peter Quill, encore sous le choc de la perte de Gamora. Il doit rallier son équipe autour de lui pour défendre l’univers tout en protégeant l’un des leurs. Une mission qui, si elle n’est pas menée à bien, pourrait très probablement conduire à la fin des Gardiens tels que nous les connaissons.

La bande-annonce promet encore un univers coloré, fun et riche. Mais le ton semble bien plus sombre que les deux précédents. On s’attend à une fin de cycle pour les Gardiens…

C’est toujours réalisé par James Gunn et avec Chris Pratt , Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan et Will Poulter (Le Labyrinthe) qui joue le grand méchant Adam Warlock.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 sortira le 3 mai 2023.