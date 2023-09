Hazbin Hotel débarque sur Prime Video ! Saison 2 annoncée !

Hazbin Hotel, la célèbre série animée par des animateurs semi-professionnels créée par Vivienne Medrano (Vivziepop) débarque sur Prime Video pour sa saison 1 !

Attention : cette review parle d’un dessin animé avec des images matures et des sujets difficiles liés à la violence, au sexe et à des thèmes interdits aux -18 ans.

Souvenez vous de ce long-métrage pilote sorti le 28 octobre 2019 sur Youtube, et qui durait près de 32 minutes… Un vrai régal que nous avions déjà traité : Hazbin Hotel déjà disponible en français !

Dans ce pilote, on y suivait les aventures de Charlie, fille de Lilith et de Lucifer, Princesse des Enfers. Elle est hélas…trop gentille pour ce monde et a décidé de créer un hôtel de « désintox » pour âmes damnées. Les choses ne s’étant pas vraiment déroulées comme prévu, elle a dû faire confiance au « Démon Radio », l’une des pires créatures des enfers, pour signer un pacte avec lui. Vaggie, la petite amie de Charlie, ne voyait pas cette « alliance » d’un très bon œil. A-t-elle eu raison de s’inquiéter ?

Vivziepop nous propose un univers très riche se déroulant dans l’Autre Monde : il nous tarde de voir aussi le monde du Paradis, pourquoi pas? Le destin d’Angel Dust était lui aussi esquissé dans une autre vidéo qui nous avait brisé le cœur. Au départ, on pense qu’il prend tout à la légère et que son métier lié à la prostitution ne l’atteint guère. Mais une face bien plus sombre de son existence est dévoilé dans cette vidéo / chanson :

Avoir la chance de visionner un dessin animé mature de bonne qualité qui ne soit pas un manga, ça ne se refuse pas ! Une saison 1 entière est prévue sur Prime Video en janvier 2024 ! Et cerise sur le gâteau, une saison 2 est prévue sur la même plateforme de streaming ! On a tellement hâte !