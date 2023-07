Futurama, saison 8 : retour doucement pertinent

Il en manquait une et c’est bien entendu Futurama ! Beaucoup de séries sont revenus sous forme de revivals ou de remakes, Futurama était possiblement celle qui méritait un retour. Elle est désormais sur Disney + pour une nouvelle saison de 10 épisodes !

Merci Hulu ! La firme a relancé Futurama après 10 ans d’absence. La série créée par Matt Groening, le papa des Simpson (qui, elle, continue toujours après 35 ans) avait connu plus d’une annulation depuis ses débuts en 1999.

La série est annulée par Fox en 2003 après sa quatrième saison. 4 ans plus tard, 4 longs-métrages direct-to-video sortent puis… plus rien. Plus rien jusqu’au jour où les quatre films sont redécoupés en épisodes pour être diffusés. En 2010, la chaine Comedy Central diffuse deux saisons. C’est en avril 2013, que la série est une nouvelle fois annulée.

En dix ans, il s’en est passé des choses dans le monde de la télévision et des séries, et Futurama a sauté sur l’occasion pour traiter le sujet des annulations et des retours de séries pour son premier épisode ! Rien de plus méta donc pour The Impossible Stream, disponible dès maintenant en VO et en VF sur Disney+. Tout le casting original est là, que ce soit Billy West, Katey Sagal ou John DiMaggio (après quelques heurts), ou Alexis Tomassian et Mélody Dubos pour notre plat pays.

Si vous voulez tout savoir sur le bordel monstre du doublage de Futurama, direction la vidéo très complète de Misterfox.

Nous voici donc de retour avec un épisode qui prend la directe suite de l’ultime épisode En attendant… (Meanwhile) diffusée en 2013. Nous y retrouvons Leela et Fry, vieillis par le temps qui passe, mais pour eux seulement car toute la planète est figé dans le temps… C’est l’occasion pour le professeur Farnsworth de se rendre compte que dix ans sont passés depuis. Ni une, ni deux, seule Fry veut rattraper le temps perdu. Il décide de se trouver un but et de regarder toutes les séries faites depuis à commencer par Tous mes Circuits et ses 10.000 épisodes. Il s’installe alors dans une machine à binge.

Si on met de côté les gags foirés du début d’épisodes (Bender, encore et toujours dans de spunchlines bas du front), l’épisode est plutôt plaisant avec une intrigue qui tourne autour de la fabrication et du retour de certaines séries. Tous mes Circuits n’a bientôit plus d’épisodes et Fry doit absolument en avoir sous la main, sa vie étant en jeu !

Si le discours méta est là, l’épisode s’efforce à aligner le plus de références possibles au monde médiatique et à cette manie de rebooter les shows morts et enterrés. Si ce n’est pas toujours subtil, Futurama parvient cependant à parler de notre époque. C’est vif, inspiré parfois, pertinent souvent et ça ne pouvait en être autrement. Avec MeToo ou le Covid, Futurama a encore pas mal de choses à traiter. Cette pause de dix ans était possiblement la meilleure chose qui soit pour que la série ait un peu de matière. Cependant, il faut que les scénaristes suivent, car nous ne sommes pas à l’abri d’un manque cruel d’idées pour présenter notre époque avec la vision Futuram-esque.

Dans une approche un poil Rick and Morty-esque et sa télé interdimensionnelle, on peut y voir, au détour d’une scène, des parodies de séries comme Rick and Morky justement ou encore American Solo Story ou Star Trek : The Original Reboot.

Futurama est de retour tous les lundis sur Disney+.