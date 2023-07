Titanic L’exposition : Faut-il la faire ?

Le Titanic a tristement fait l’actualité avec l’expédition du sous-marin Titan, mais une exposition va vous offrir un vrai voyage en toute sécurité.



Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, le Titanic, le plus grand navire jamais construit au monde, sombra suite à une collision avec un iceberg causant la mort de plus de 1500 personnes.



C’est à la porte de Versailles que se tiendra du 18 juillet au 10 septembre, TITANIC l’exposition, qui rend un vibrant hommage à ce voyage unique, à cet événement tragique et à ce paquebot magique. L’exposition était déjà venue à paris il y a dix ans !





Ce sont plus de 260 réliques qui seront proposés durant cette exposition qui s’étend sur 2000 m². Mais ce qui en fait une exposition immersieve se trouve dès le départ de la visite. En effet, il vous sera remis une réplique d’une carte d’embarquement d’un véritable passager du Titanic. Vous saurez tout ou presque sur sa vie, son métier, avec qui il a embarqué…



A partir de là, vous embarquez à bord du Titanic, de sa conception à son naufrage, de son départ à on accident. Vous parcourez l’histoire du paquebot avec des réliques comme des morceaux de la machinerie, des pièces remotnées de la véritable épave et, surtout, vous marcherez dans certains décors grandeur nature comme le fameux Grand Escalier (séance photo oblige et payante – du moins dans les deux expositions faites par votre serviteur à l’étrange), mais aussi les chambres d’époque.





La fin de la visite approchant, vous viendrez perdre quelques degrés sur le ponton, face à la mer tranquille, avant le drame… Et en sortie de visite, une délicate surprise vous attend. Vous saurez si vous avez survécu ou non…



Note de votre serviteur : pour avoir fait deux xpositions, l’une à Las Vegas, l’autre à Orlando, le parcours est similaire, seules les réliques sont différentes. Mais le principe ludique reste le même. Vous serez vraiment bluffé par la dernière partie de la visite.

Comment venir à Titanic L’Exposition ?

Paris Expo Porte de Versailles

Pavillon 5.1

1 Place de la Porte de Versailles

75015 Paris

Parking sur place

Les transports en commun suivants desservent Paris Expo Porte de Versailles :



Métro : ligne 12, station Porte de Versailles

Tramway : lignes T2 et T3a, station Porte de Versailles – Parc des Expositions

Bus : lignes 39 (station Porte de Versailles – Parc des Expositions) et 80 (station Desnouettes)

Vélo : station Vélib’ avenue Ernest Renan

Infos pratiques



Horaires d’ouverture

Du mardi 18 juillet au dimanche 10 septembre 2023

Ouvert tous les jours de 09h00 à 21h00 (horaires de fin variables selon les jours).

Dernière entrée 1h avant la fermeture.



Tarifs / Audioguide inclus

À partir de 16,50€



Billets datés :

Plein tarif : 24 €

Enfant (4 à 11 ans) : 19 €

Famille (2 adultes + 2 enfants) : 66



Billet open : 35 €



Enfant -4 ans : gratuit