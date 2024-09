Friends : vente aux enchères, expérience, best-of pour fêter les 30 ans !

Friends fête ses 30 ans ! On est vieux, vous l’êtes, on l’est tous. Pour célébrer au mieux l’anniversaire de la série comique, plusieurs événements sont organisés.

Oui, tous les 5 ans, on fête les anniversaires des séries cultes, X-Files a eu 30 ans, LOST vient tout juste de fêter ses 20 ans, et Friends, évidemment, rejoint le club des trentenaires. Pour l’occasion, Warner a mis les petits plats dans les grands.

La série était revenue dans les médias sans nous faire rire. Le décès de Matthew Perry il y a bientôt un an, a plongé les fans dans une profonde tristesse.

Sitcom incontournable, Friends fait partie du patrimoine télévisuel et culturel. Pour les 30 ans de la série arrivée en 1994 sur NBC aux Etats-Unis, vous aurez le choix entre une vente aux enchères exceptionnelle, la Friends Experience, ou tout simplement vous affronter entre fans.

Fast Friends, une compétition pour les fans

La plateforme Max commande l’émission FAST FRIENDS, une compétition dédiée aux fans. À l’occasion des 30 ans de l’emblématique série, Max lance FAST FRIENDS, un nouveau jeu télévisé où les fans de la série s’affronteront à travers des défis inspirés de la série. Cette émission sera tournée à la Friends Experience de New York dès le mois prochain.

Friends passe en 4K

En parallèle, la plateforme de Warner propose la série en 4K UHD et des contenus bonus inédits. Avec la sortie du coffret 4K, Friends est donc accessible à tous les amoureux de l’image ultra haute définition. Le coffret est tout de même à plus de 200 euros.

Pour compléter cette célébration, Max actualise la page de la collection FRIENDS avec un nouveau design pour marquer cet anniversaire. Les fans y retrouveront des épisodes thématiques triés sur le volet, notamment :

Les plus populaires

Les meilleures répliques de Chandler

Le meilleur de Joey

Ross et Rachel : nous étions en pause

Monica et ses meilleures recettes

Les incontournables épisodes de Thanksgiving

Phoebe Buffay, alias Regina Phalange (le meilleur de Phoebe)

Les invités célèbres.

De plus, des contenus bonus exclusifs seront disponibles, comprenant des featurettes telles que FRIENDS From The Start , Quand FRIENDS devient une famille et L’héritage de FRIENDS . Max propose également un quiz interactif en partenariat avec State Farm, où les fans pourront tester leurs connaissances avant de plonger dans un épisode.

Friends : celui qui a tous les objets

Un fan de Friends ne peut pas n’avoir que le cadre jaune à sa porte, il veut aussi le canapé. Une vente aux enchères a eu lieu aux USA où on pouvait acheter une réplique du canapé. il est parti pour 30000 dollars !

Les infos sur cette vente Friends sont sur ce lien.

Friends Experience revient en France !

The Friends Experience revient à Paris. L’expérience qui a déjà séduit des visiteurs à New York, Londres, et bientôt à Las Vegas, a voyagé dans 25 villes à travers 8 pays. Dès le 9 octobre cette expérience immersive prendra également de nouveau place aux Galeries Montparnasse à Paris, offrant aux fans français une opportunité unique de plonger dans l’univers de leur série culte.



Ce qui t’attend

Entre dans la série iconique et vis une expérience interactive dans l’univers de FRIENDS™

️ Explore une multitude de décors iconiques reconstitués comme l’appartement de Joey et Chandler, celui de Monica et Rachel sans oublier le Central Perk !

⛲ Montre à tes amis tes meilleurs pas de danse devant la fontaine de la série

Pose devant la caméra sur l’emblématique canapé orange et prends des photos dans les nombreux décors

Un espace avec tous les souvenirs officiels pour profiter pleinement du moment



Infos

Date : à partir du mercredi 9 octobre 2024

Horaires : Lundi, mercredi – dimanche : de 12h00 à 21h15 (dernière entrée à 20h00). Fermé le mardi.

⏳ Durée : 1 heure environ

Lieu : Les Galeries Montparnasse – 22 rue du départ (Paris 15)

Un seul lien pour réserver les billets à 22 euros-> FRIENDS EXPERIENCE