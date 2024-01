Emmy Awards 2024 : Ally McBeal et Friends dans deux hommages marquants

Friends et Ally McBeal sont deux séries des années 90 devenues des classiques. Durant les Emmy Awards diffusés lundi 15 mars, il y a eu deux hommages très différents à ces deux séries.



Il y a deux façons de rendre hommage : le posthume et le nostalgique. C’est exactement ce qu’il s’est passé durant la cérémonie des Emmy Awards, récompensant le meilleur de la télévision aux Etats-Unis.



Alors que les cérémonies rivalisaient d’idées pour faire des numéros originaux comme Jimmy Fallon sur Born To Run ou cette parodie de The Office avec nombres de crossovers, les producteurs font dans le sobre maintenant. Alors quand on propose un petit numéro qui sort de l’ordinaire, on le partage.

Des rires et des larmes aux Emmys

Avec la disparition de Matthew Perry en octobre 2023, le monde de la télévision a rendu hommage à cet acteur de Friends pendant plusieurs jours. C’est lors du traditionnel – et triste – In Memoriam, avec tous les décès liés aux acteurs du spectacle, que Charlie Puth a repris son See You Again, venu de Fast and Furious 7 (le film jamais terminé de Paul Walker) suivi d’une reprise au piano du générique de Friends, I’ll Be There For You. (pour la version intégrale, cliquez sur le lien)

The “Friends” theme song performed live at the Emmys during the In Memorian segment. pic.twitter.com/cGU1gmT6py — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 16, 2024

The Bear a aligné les récompenses, et le débat s’ouvrait : que fait cette série dans la catégorie Comédie des Emmy Awards ?

On le sait, le genre se perd et devient de plus en plus des dramédies. C’est peut-être pour ça que les Emmy ont mis en avant 4 comédies : I Love Lucy, Martin, Cheers et Ally McBeal. D’ailleurs, Ally McBeal posait aussi problème à l’époque. Où la mettre ? Comédie ou drame ? Les comédies de 40 minutes se faisaient très rares à l’époque et Ally McBeal avait repoussé les limites du genre.

Aux Emmy Awards, le décor de ces séries ont été recrées pour l’occasion avec, évidemment, le casting d’origine. Retrouvez alors I Love Lucy, recréée avec Natasha Lyonne et Tracee Ellis Ross, Martin, la série de Martin Lawrence, Cheers, avec Ted Danson, et Ally McBeal, où Calista Flockhart, Greg Germann, John Cage et Gil Bellows refont la célèbre danse sur le tube de Barry White, My First, My Last, My Everything.

Watch the ‘Ally McBeal’ cast reunite at the #Emmys pic.twitter.com/GdoyeDLu2P — Deadline Hollywood (@DEADLINE) January 16, 2024

Et hors comédie, la classique The Sopranos a aussi été mise en lumière.

Outre ces petites mises en scène, les résultats n’ont pas été surprenants avec Succession, The Bear et Beef qui ont tout raflés.