Community, Lost, House… Quelles séries fêtent bientôt leurs 15 ou 20 ans ?

En 2025, les années 2000 auront déjà 25 ans et que de chemin parcouru par nous, spectateurs, que de séries vues, oubliées, attendues.

Quelles séries vont fêter un anniversaire dans les mois à venir ? Si X-Files a eu 30 ans en juin, Dawson 25 ans en janvier, quelles autres séries sont déjà des vestiges d’une autre époque, d’une autre télévision ? Voici une petite sélection de séries marquantes à revoir assurément et quasi toutes disponibles en DVD, blu-ray ou VOD.

Notre article sur les séries qui fêtent leurs 20 et 25 ans (Friends, Angela 15 ans, Roswell…) est toujours disponible.

LES SERIES QUI AURONT 15 ANS

Elles sont dont commencé en… 2009.

Le 8 Septembre, Melrose Place arrive sur CW pour un reboot, suite de la série de FOX qui s’était terminée quasi dix ans plus tôt en mai 1999. Elle ne durera qu’une saison.

Le 10 septembre, Vampire Diaries commence sur CW. 8 saisons plus tard, la série avait perdu de sa superbe mais les fans étaient très fidèles à ses débuts.

Le 17 septembre, Archer et Community débarquent et réinventent la série pop. Archer dure depuis 11 ans et a commencé sur FX.

Community a débuté sur NBC et a connu divers rebondissements côté cast et diffusion mais durera tout de même 6 saisons. La première saison reste une référence.

Le 22 septembre, The Good Wife et NCIS: Los Angeles débutent dans des ambiances différentes. La série avec Julianna Margulies passait sur CBS. Malgré des audiences et des critiques bonnes, l’accueil sériephile a été moindre. Elle reste tout de même dans la MUST WATCH de beaucoup. Le bouche-à-oreille n’a tout simplement pas fonctionné.

NCIS, spin-off du spin-off dure dans l’indifférence la plus totale comme la plupart des séries policières de nos jours.

Le 23 septembre, Cougar Town et Modern Family débutaient sur ABC. Cougar Town restera confidentielle pendant 3 saisons avant de finir ses jours dans l’indifférence la plus totale sur TBS.

Modern Family connaîtra une autre destinée puisqu’elle sera l’une des comédies les plus récompensées et vues de la chaine. En France, elle est méconnue.

Le 24 septembre, Flash Forward commence sur ABC également. Voulant réitérait le succès de Lost, cette série high-concept n’arrivera pas à dépasser la saison unique.

Le 2 octobre, Stargate Universe faisait ses débuts sur SyFy. Spin-off de SG-1, Universe durera 2 saisons contrairement à Atlantis, autre spin-off, qui aura 5 saisons.

Le 3 novembre, le reboot de V arrivait sur ABC. Deux saisons plus tard, la série est oubliée contrairement à son illustre modèle. Malgré des critiques plutôt bonnes, l’audience baissa d’épisodes en épisodes.

LES SERIES QUI AURONT 20 ANS

Ces séries ont donc débuté en 2004, ça commence à chiffrer.

Le 18 juillet, Entourage débute sur HBO à une époque où les séries du câble arrivaient péniblement sur nos écrans et encore moins dans nos articles de recommandations. 8 saisons, un film, Entourage reste très réputée aux USA.

Le 9 septembre, Joey commence quelques mois après la fin de la série mère Friends. Les audiences suivent mais rapidement, les diffusions s’espacent, les gens ne reviennent pas. La saison 2 sera la dernière.

Le 22 septembre, Veronica Mars et Lost, deux monuments de la culture série de beaucoup, arrivent sur UPN et ABC. Veronica Mars restera une série mieux accueilli par la critique que par le public qui ne sera pas beaucoup présents durant les 3 saisons mais il restera fidèle. Un film quelques années plus tard et une nouvelle saison cet été préserve l’aura quasi intact de la série.

Lost sera un immense succès pour ABC dès son pilote et restera un hit critique et public jusqu’à sa saison 6 même si l’impact fut moindre. Elle reste un modèle du genre et restera avant-gardiste.

Le 3 octobre, Desperate Housewives devient le second coup de poker de ABC qui cumule alors deux gros hits en puissance. L’audience se tarit avec les saisons mais la série restera un succès jusqu’à sa saison 8.

Le 18 octobre, Battlestar Galactica débute sur Sci-Fi et durera 4 saisons soient 3 de plus que son modèle. La série débute dans son format « sériel » et non en mini-série qui a été diffusée quelques mois avant en 2003. La série reste un grand nom de la SF.

Le 16 novembre, House débute sur FOX et devient rapidement un classique. Malgré des fortunes diverses, la série durera 8 saisons (avec, oui, la saison de trop). Les audiences étaient là au début, moins à la fin mais House restera très solide scénaristiquement parlant, rafraîchissant le formula show.