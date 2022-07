Evil, saison 3 épisodes 4 et 5 : The Demon of Road / The Angel of Warning

Evil nous propose une route hantée et des rescapés sauvés par un ange.



The Demon of Road

Retour à un cas plus Supernatural, plus terre à terre avec une route qui semble possédée par quelque chose qui effraye les routiers. Le trio s’empare de l’affaire et c’est sur une enquête « X-Files » qu’on se plaît à suivre. Le cas a une résolution. Le gimmick « technologique » est bien là avec un soupçon de kitsch mais avec un contexte qui tient la route (lol).

Mieux, l’épisode instaure une vraie ambiance d’épouvante pendant son premier quart d’heure. Il y a une sobriété dans l’atmosphère qui fait tout. On notera une résolution en deux secondes de cas de l’apparition sur une vidéo d’hôpital dont on a déjà parlé. Les scénaristes ont été sensibles à ce cas qui a perturbé beaucoup le public au point d’en être un des points les plus discutés sur les threads Reddit.

Ce qui peut faire tiquer est l’apparition devant David. L’imagerie chrétienne parait folklorique et en même temps atonal. On sent toujours qu’on frôle le hors-piste, le ridicule tout en gardant à l’esprit que ce sont des personnages nourris par cette imagerie ! La Chrétienté est remplie d’images d’une autre époque.

Et on n’oubliera pas une Kristen encore plus badass qui sent encore sa frustration la dépasser ! Jusqu’où pourra-t-elle aller ?

The Angel of Warning

L’épisode commence comme nul autre avec une catastrophe. Un immeuble a été pris par les flammes et David est dépêché pour soutenir les victimes et les familles. On aurait aimé un épisode entier sur cette immersion, mais on ressort avec un cas d’apparition d’ange.

Excellente mise en situation pour parler de la foi en chacun des Hommes. Le twist final permet également de rattacher un peu les wagons avec ce fil rouge sous-jacent – et peu développé – du mal qui essaye de se répandre.

Du côté de Sheryl, les multiples transfusions sanguines lui permettent de voir enfin les démons. Et son boss n’est autre qu’un démon à 5 yeux…