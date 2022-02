The Lord of the Rings: The Rings of Power, Le Seigneur des Anneaux version série se dévoile

C’est le 2 septembre que Le Seigneur des Anneaux se déclinera en série sur Amazon Prime sous le titre The Rings of Power / Les Anneaux du Pouvoir. Au programme, une préquelle au budget énorme.

Amazon Prime Video a attendu le 56e Super Bowl pour dévoiler le premier trailer de la série la plus attendue de la rentrée prochaine : Les Anneaux du Pouvoir.

Commençant à une époque de paix relative, la série suit un ensemble de personnages, à la fois familiers et nouveaux, alors qu’ils affrontent la réémergence tant redoutée du mal sur la Terre du Milieu. Des profondeurs les plus sombres des Monts Brumeux, aux forêts majestueuses de la capitale des elfes de Lindon, au royaume insulaire à couper le souffle de Númenor, jusqu’aux confins de la carte, ces royaumes et personnages se tailleront des héritages qui perdureront longtemps après qu’ils soient partis.

On y retrouvera deux personnages déjà connus : Galadriel (Morfydd Clark, Crawl) et Elrond (Robert Aramayo, Game of Thrones) mais aussi toute une galerie de personnages inventés pour l’occasion puisque la série n’est pas une adaptation ! Owain Arthur joue Durin IV, Nazanin Boniadi joue Bronwyn, Ismael Cruz Córdova joue Arondir, Markella Kavenagh, Sophia Nomvete joue Disa, Megan Richards, Charlie Vickers joue Halbrand, Lenny Henry, Simon Merrells, et Charles Edwards joue Celebrimbor, puis il y aura Cynthia Addai-Robinson, Ian Blackburn, Beau Cassidy, Kip Chapman, Amelie Child-Villiers, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Will Fletcher, Trystan Gravelle, Ema Horvath, Thusitha Jayasundera, Joseph Mawle, Fabian McCallum, Geoff Morrell, Tyroe Muhafidin, Peter Mullan, Lloyd Owen, Augustus Prew, Dylan Smith, Peter Tait, Alex Tarrant, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman, et Sara Zwangobani dans des rôles pas encore dévoilés.

J.D. Payne (Star Trek Beyond) et Patrick McKay (Star Trek Beyond) sont les showrunners de la série avec comme producteur J.A. Bayona, réalisateur de The Impossible ou Jurassic World 2.

Avec 150 millions de dollars pour la première saison, le budget est plutôt confortable. Les premières images avaient surpris avec ce logo dévoilé tout en effets naturels et sans ordinateur. Et on ne peut pas dire que la première bande-annonce mente sur la marchandise. Des paysages dantesques, des créatures et une mise en scène grandiose pour Rings of Power / Les Anneaux du Pouvoir.

Rings of Power / Les anneaux du Pouvoir dès le 2 septembre sur Prime Vidéo.