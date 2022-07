[SDCC] Les dragons envahissent San Diego avec House of The Dragon et Donjons & Dragons

C’est ce jeudi que la San Diego Comic Con commence pour 4 jours de pop culture.



Après deux ans d’arrêt, l’une des plus grandes conventions au monde revient à San Diego en Californie.

Durant 4 jours, 130 000 personnes navigueront entre les stands, les autographes et les panels.

Si la convention a perdu de sa superbe depuis l’arrêt de grandes séries fédératrices comme Supernatural ou Game of Thrones, ou encore de la banalisation des sorties ciné dites « événementielles », il y a encore des scoops à aller chercher.



House of The Dragon, la préquelle de Game of Thrones se dévoile un peu plus avec une expérience immersive où on peut, évidemment, s’asseoir sur le fameux trône de fer.

Attendue pour le 21 août, la série dérivée de Game of Thrones est centrée sur les Targaryen.





Après un premier film en 2000 et 2 suites en vidéo, Donjons et Dragons, la puissance suprême (2005) et Donjons et Dragons 3, le livre des ténèbres (2012), l’adaptation du fameux jeu de rôles repasse par la case blockbuster.

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves est réalisé par John Francis Daley , Jonathan M. Goldstein (Comment tuer son boss ?, Spider-man : Homecoming) et avec Chris Pine (Star Trek), Michelle Rodriguez (Lost), Justice Smith (Jurassic World : Fallen Kingdom), Regé-Jean Page (Bridgerton), Hugh Grant (4 Mariages et un enterrement) et Sophia Lillis (Ça).

Et voici donc les personnages en « action ». C’est tellement kitsch qu’on se demande si on est bien en 2022.

A dragon breathes green fire over the crowd at the #DungeonsAndDragons movie Tavern experience at #SDCC2022. (flash warning) pic.twitter.com/aPlZOnju15 — Variety (@Variety) July 21, 2022

Beasts in the Hall of Monsters at the #DungeonsAndDragons Tavern at #SDCC2022. pic.twitter.com/WSCFpOeNir — Variety (@Variety) July 21, 2022

Donjons et Dragons : l’honneur des voleurs est prévu en salles en mars 20023.