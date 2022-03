Le film Dragon Ball Super Super Hero arrive en 2022

On avait un peu oublié qu’un nouveau film Dragon Ball Super allait voir le jour cette année, intitulé SUPER HERO, tout simplement.

En janvier 2019, un premier film issu de la série séquelle à Dragon Ball Z sortait au cinéma, Dragon Ball Super Broly. Succès immédiat pour le film tirée d’une série animée mondialement connue et célébrée. Broly arrive d’ailleurs ce mois-ci sur Prime Video.

Les premières images du nouveau film avaient quelques peu refroidis les fans par l’usage un peu abusif d’images générées par ordinateur. Effectivement, on se sent en pleine intro d’un jeu vidéo. Mais pourquoi est-ce si gênant ? Certes, ce n’est plus de l’animation traditionnel mais les introductions des jeux sur console, quoiqu’on en dise, en jettent ! C’est fluide, ça bouge, c’est immersif !

Dragon Ball Super Super Hero est le prochain film Dragon Ball produit par la TOEI. L’histoire se situe entre la fin du film Dragon Ball Super Broly. Akira Toriyama, créateur du manga, est au scénario pour une sortie au Japon au 22 avril 2022.

Dans le passé, Goku a détruit l’organisation maléfique “L’armée du Ruban Rouge”. Mais leur volonté a survécu !! Maintenant qu’elle a ressuscité, l’armée a créé les nouveaux androïdes “Gamma 1” et “Gamma 2”, et entame leur revanche. Piccolo remarque bientôt cette activité inquiétante, et se faufile dans la base du Ruban Rouge, mais là il découvre une “arme maléfique ultime” inimaginable… !! Pan est kidnappée afin d’attirer Gohan à la base. Là, lui aussi rejoint le combat, et une super bataille sans précédent commence !!! (Synopsis traduit par DragonBallSuper-France)

Le film mettra donc en avant Petit Cœur et Gohan, un duo quasi historique. Voici également toute la galerie des personnages qui apparaitront dans ce nouveau film Dragon Ball.

Enfin, on vous laisse avec l’affiche finale du film.