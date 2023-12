Doctor Who – The Giggle (Le fabricant de jouets – Disney+) : L’héritage du Docteur – SPOILERS

Troisième et dernier épisode spécial avant la prise de fonctions officielle du Quinzième Docteur, The Giggle est un épisode qui fera date dans l’histoire de Doctor Who. Cette épisode marque la fin d’une ère… et de plusieurs règles.

ATTENTION : Qui dit critique du troisième épisode dit évidemment spoilers à tout va. Cet article ne doit être lu qu’après visionnage de The Giggle / Le fabricant de jouets.

Les précédentes critiques des deux épisodes :

Revenu des confins de l’univers, le Docteur et Donna découvrent une Terre à feu et à sang, avec des humains qui se battent entre eux car… ils sont tous persuadés, individuellement, d’avoir raison. Après enquête, il s’avère qu’un vieil ennemi, le Fabricant de Jouets, est derrière tout ce capharnaüm, et compte bien prendre sa revanche sur le Seigneur du Temps, qui l’avait jadis battu.

Pour prendre la mesure de ces trois épisodes spéciaux, qui ont marqué une transition mais surtout un virage, il faut prendre la mesure du temps qui passe. A l’occasion de The Power of the Doctor, épisode centenaire de la BBC, Doctor Who a changé les règles, en ramenant David Tennant au lieu d’introniser tout de suite Ncuti Gatwa. Ensuite, à l’occasion de son soixantième anniversaire, la série a officialisé l’avènement de nouvelles règles, et ces trois épisodes ont servi à les présenter. Le tout mis en musique par un Russell T Davies 2.0, qui ne tombe pas dans le piège de refaire ce qu’il a (magnifiquement) fait en 2005 pour plaire aux fans. Puisque c’est lui qui avait ressuscité la série après seize années de sommeil, Davies décide de lui donner un nouveau coup de lustre : pas de quatorzième saison, mais une saison 1, pour marquer la nouvelle ère de ce qui restera, quand même, le Quinzième Docteur. Parce que la mythologie est aussi sacrée qu’elle est infinie.

Trois épisodes spéciaux, donc, pour faire la jointure. Un Docteur connu, populaire, est de retour (David Tennant), dans un nouveau rôle, celui du Quatorzième Docteur, non pas d’un Dixième bis. Une compagne marquante, la seule à avoir touché du doigt ce que veut dire être un Seigneur du Temps (Donna Noble). Et beaucoup de questions, dont une : qu’arrive-t-il au Docteur ? On sait qu’il (ou elle) est l’enfant intemporel, avec la capacité de se régénérer au-delà de douze fois. Mais qu’est-ce que cela dit du personnage ? Là où Chibnall, comme durant tout son mandat, s’est arrêté à la surface, Davies pousse le concept beaucoup plus loin : le Docteur est un homme (ou une femme) qui court. Dans le temps, dans l’espace, sans s’arrêter, prenant juste le temps de changer de visage quand il est mortellement touché. Il dit lui-même qu’il a « un milliard d’années ». Fatalement, ce corps est fragilisé, comme dit Donna. A force de parler en marchant, de ne jurer que par le flot perpétuel de l’univers, le Docteur s’érode et même sa capacité de régénération en est affectée.

Voilà pourquoi David Tennant est de retour, et pas un autre. Ce n’est pas seulement pour son entente fusionnelle avec Russell T Davies ou parce qu’il est populaire ; c’est parce que c’est celui qui pouvait le mieux servir le propos de ce personnage qui ne s’arrête jamais. Voyez sa gestuelle : quand il court, c’est comme si ça vie en dépendait. Quand il parle, son ton est celui d’autorité, quand il hurle, c’est comme s’il voulait arrêter l’univers d’un geste, rappelant son heure hubristique de « Seigneur du Temps victorieux » qui lui coûta son Dixième visage, il y a de cela quinze ans. Mais sous ce Quatorzième corps, c’est encore plus exacerbé. Comme constaté dans l’épisode Wild Blue Yonder, ce Docteur a peur. Derrière son assurance et ses connaissances, il cache une grande fragilité, celle de perdre le contrôle et de porter le poids de l’univers sur ses épaules. C’est aussi pour cela qu’il disait, lors de sa première régénération : « I don’t wanna go », je ne veux pas partir. C’est parce qu’il ne peut plus être le Dixième Docteur que la peur l’envahit, qu’il sait qu’il s’use, qu’il fuit les questions. Pire, et on ne l’avait jamais vu ainsi : il doute. Dans The Giggle, il avoue à Donna qu’il a peur de « ne pas pouvoir la sauver ». Comme la douzième itération portait sur elle le choix (fait par Donna, tiens donc) de faire d’un humain (incarné par Capaldi) le symbole de sa mission, celle de « sauver les gens », cette quatorzième itération, au-delà d’un visage familier, porte en elle le poids des doutes et des névroses. Et là on se rappelle pourquoi David Tennant est si bon dans le rôle : son expression corporelle, gestuelle, faciale, dit tout de ce personnage haut en couleurs. A partir de son Dixième Docteur, il en a crée un Quatorzième, certes familier, mais plus froid, plus dur, n’hésitant pas à tancer les humains.

Dans The Star Beast, à travers les retrouvailles avec Donna, Russell T Davies met le Docteur face à ses responsabilités. Dans Wild Blue Yonder, via un extraterrestre métamorphe, il le met face à lui-même. Dans The Giggle, il l’oblige à faire un choix, qui est aussi celui de l’avenir de la série : continuer comme avant, sans s’arrêter, s’épuiser et y laisser son âme ; ou bien changer de trajectoire. Comme un écho au Procès du Docteur, l’arc qui a conclu l’ère du Sixième interprète, dont le mandat et le personnage étaient jugés trop violents dans un monde post-choc pétrolier, sorti des Trente Glorieuses. Pour faire le lien, Davies a convoqué un autre écho : le Fabricant de Jouets, déjà affronté en 1966, aux débuts de la série, mais que seuls les plus anciens aficionados ont pu voir puisque trois des quatre épisodes de cet arc ont été effacés pour des raisons d’économies. Seules subsistent des images du quatrième épisode, montrant un être divin, omnipotent, que le Docteur bat grâce à sa science du jeu de trilogique et à un peu de malice. Un être que le Premier Docteur savait pouvoir recroiser un jour, ce que le Quatorzième, à force de fuir, se refusait à croire. Peut-être parce que dans The Giggle, le plan du Fabricant de Jouets est de mettre l’humanité à feu et à sang par le simple fait de dire que tout le monde a raison, alors que d’habitude, c’est lui, le Docteur, président de la Terre et du monde, qui a raison. Quitte à ce que, comme le dit une Kate Stewart désinhibée, l’avenir de l’humanité soit entre les mains d’un extraterrestre. Ce faisant, le grand méchant de cet épisode montre au grand jour les failles du Seigneur du Temps et le pousse presque à renier ce qu’il est : quand on sait que le Dixième Docteur, tout juste régénéré, avait fait tomber Harriet Jones pour un tir de rayon sur un vaisseau alien, le voir autoriser sans ciller la destruction d’un satellite interroge. Le Fabricant de Jouets (incarné par un excellent Neil Patrick Harris), comme le Valeyard avant lui, agit comme un miroir des culpabilités et des fragilités du Docteur, ce qu’il lui rappelle frontalement en racontant les disparitions d’Amy, Clara et Bill, mais aussi l’apparition du Flux (que sa « mère », Tecteun, a causé).

In fine, les ennemis étaient des ennemis sans en être : le Meep était un prétexte aux retrouvailles (et à réhabiliter un vieux comics), l’extraterrestre métamorphe n’avait pas de nom, et le Fabricant de Jouets a été battu par un jeu ridicule. Ces antagonistes étaient là pour révéler la véritable aventure : mettre de l’ordre dans une psyché dérangée. C’est ce que lui dit Donna : quand il affirme que tout ça n’est « pas à propos de lui », elle lui dit « si, bien sûr », avec un visage rassurant et souriant, celui du pardon et du remerciement pour tout ce qu’il a fait, pour lui ôter toute sa culpabilité. C’est sa compagne rousse qui obtient gain de cause, en lui disant qu’il a bouclé la boucle : il a retrouvé un vieux visage pour la retrouver, et il peut donc enfin « rentrer à la maison ». Davies résout le dilemme du Docteur par le Docteur lui-même, et par extension, sa mythologie, via notamment les retours de David Tennant, Catherine Tate, mais aussi de Bonnie Langford en Mel Bush, sans compter donc le Fabricant de Jouets. Et puis, il y a l’événement. Quand Ncuti Gatwa apparaît, ce n’est pas au détriment de son prédécesseur écossais : c’est à ses côtés. Le « vieux » David Tennant (52 ans), celui qui en est à son deuxième retour dans la série et qui porte donc, physiquement, le poids des années, engoncé dans son costume cintré, admiree son successeur, Ncuti Gatwa (31 ans), un fringant jeune homme qui se balade en chemise et en caleçon. C’est la « bi-génération », un « mythe » gallifreyen devenu réalité, selon les premiers mots du Quinzième Docteur : un nouveau docteur « émerge » de l’ancien, mais sans effacer ledit ancien. Il existe donc désormais un Quatorzième Docteur et un Quinzième Docteur, chacun dans leur TARDIS, indépendants.

Au moment de la diffusion de l’épisode, le compte X de Doctor Who a diffusé des gifs de toutes les régénérations précédentes. Est-ce un au revoir au cœur même de la longévité de la série ? Est-ce à dire que désormais, la régénération n’existe plus telle qu’on l’a connue ? Y a-t-il désormais régénération ET bi-génération ? S’il y a régénération, pourra-t-on revenir encore à d’anciens interprètes, ou bien Tennant sera-t-il le seul à avoir joui de ce privilège ? A ces questions, Davies donne des éléments de réponse. Dans le commentaire de l’épisode, il explique qu’il y a un Doctorverse, que tous les Docteurs sont revenus et voyagent dans leur propre TARDIS (ce qui expliquerait des retours de vieux Docteurs à l’écran, avec de vieux visages, dans le futur spin-off Tales of the TARDIS). Désormais, tout est possible : plus besoin de croiser des lignes temporelles pour avoir plusieurs Docteurs réunis. Davies fait le choix risqué d’amender l’iconique trauma de la régénération, et notamment celle du Dixième Docteur, dans la foulée de l’effacement des souvenirs de Donna. Mais encore une fois, il n’a pas choisi ce duo iconique Tennant/Tate au hasard.

Par ce tour de passe-passe à marquer d’une pierre blanche, Russell T Davies acte un héritage. Le sien, d’abord : parce que ses relations avec Eccleston, le Neuvième Docteur, sont vite devenues exécrables, Davies offre une sortie grandiose à « son » Docteur, David Tennant et « sa » compagne Donna. Mais surtout, Davies solde en douceur l’héritage de ce New Who, qu’il avait lui-même lancé. La série ne peut plus continuer comme si le monde n’avait pas changé. Le showrunner avait déjà abordé le sujet dans Years and Years, à travers la montée de l’extrême-droite. Dans The Giggle, il évoque la crise du Covid, avec une société fragmentée, où tout le monde est persuadé d’avoir raison, envers et contre tout et tous. Avec le visage juvénile et souriant de Ncuti Gatwa, sans nier que le monde tourne mal et que son personnage a lui aussi souffert, Davies plaide pour l’espoir et la joie. Une société du vivre-ensemble, inclusive pour les gens comme Shirley. Une société dans laquelle la nouvelle génération, celle de Gatwa, vient rassurer l’ancienne, incarnée par Tennant, pour lui dire « tu peux te reposer, je prends le relais ». Lui dire aussi que « non, en effet, on ne peut pas sauver tout le monde », mais qu’on va se donner à fond pour rendre un maximum de gens heureux.

La bi-génération, au-delà d’un nouveau clin d’oeil à la communauté LGBT et d’un plaidoyer pour la santé mentale, se pose en porte-étendard de ce discours, une réponse à la vilenie du monde, incarnée par le Fabricant de Jouets. C’est d’ailleurs celui-ci qui déclenche la bi-génération, en touchant mortellement le Quatorzième Docteur. Le Quinzième Docteur est une réponse, la fin d’un processus. La scène où il prend dans ses bras le Quatorzième pour lui dire « c’est bon, tout va bien », lui permettant de faire le deuil de ce qu’il est, de ce qu’il a perdu, et d’enfin tourner la page d’un milliard d’années d’aventures, est particulièrement touchante. Il persévère d’ailleurs, en lui rappelant frontalement à son tour, tout ce qu’il a vécu (le procès, l’exil…), tous ceux qu’il a perdus (Adric, River Song, Sarah Jane…). Pas pour dire que le Fabricant de Jouets avait raison en le dépeignant comme un égoïste mortifère ; mais pour dire que tout n’est pas de sa faute et qu’il n’a pas besoin de continuer à fuir. « Je vais bien parce que tu t’es guéri », dit le Quinzième au Quatorzième. Un passage de témoin solipsiste et philosophique sur l’acceptation de soi très fort, loin du ton comico-égotiste des précédentes rencontres inter-Docteurs. Comme une réponse, quinze ans plus tard, au « I don’t wanna go » de la Dixième incarnation. Le temps bouge, et les Seigneurs du Temps aussi. Terminés, les mythes et les totems : désormais, sans oublier ce qu’il a vécu, le personnage va pouvoir tourner les pages de ses vies, sans en porter le poids. Parce que l’important, c’est moins la forme d’une règle que son fond. Au lieu de voir disparaître sa première époque à travers une régénération, Davies a choisi une variante, pour solder les comptes de ladite époque et ouvrir la voie à une nouvelle.

En 2005, Davies avait moins de moyens, moins d’effets spéciaux, et il savait magnifier ce qu’il avait. Aujourd’hui, sa production ressemble presque à un blockbuster (non mais regardez la tour de l’UNIT, on dirait la Tour des Avengers!), mais elle n’a pas perdu son âme. Au contraire, Davies s’inscrit tout à fait dans l’histoire de Doctor Who : celle de faire voyager le spectateur dans l’extraordinaire, sans jamais perdre de vue l’ordinaire. Mieux, il a plus que jamais les moyens de porter cela à l’écran. Si ça, comme le disent les détracteurs, c’est « woke », eh bien alors soyons wokes et portons cet étendard bien haut pour repousser le conservatisme. Même une institution télévisuelle vieille de soixante ans doit évoluer avec son temps.