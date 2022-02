[Disney+] Catherine Zeta-Jones intègre le casting de la série dérivée des films Benjamin Gates

Nicolas Cage incarnait Benjamin Gates dans les deux opus cinéma de National Treasure en VO. Pas de troisième volet mais une série va voir le jour sur Disney+.

Les films étaient plutôt sympas, disons-le de suite. Cette recherche au trésor était bien mené par un Nicolas Cage motivé. Les deux films datent de 2004 et 2007. Benjamin Gates et le Trésor des Templiers et Benjamin Gates et le Livre des secrets étaient réalisés par ce vieux birscard de Jon Turteltaub (Rasta Rockett).

La série racontera les aventures de Jess Morales (Lisette Alexis), une jeune fille aussi brillante que débrouillarde, qui enquête sur sa mystérieuse histoire familiale et tente de retrouver un trésor panaméricain qu’on pensait perdu à jamais.

National Treasure (titre encore provisoire) n’a pas de date de sortie encore mais le tournage ne va pas tarder du côté de Bâton Rouge en Louisiane. Au casting, on retrouve aussi Zuri Reed (la série Flatbush Misdemeanors), Jordan Rodrigues (The Fosters), Antonio Cipriano (City on a Hill) et Jake Austin Walker (Rectify) qui seront les amis de Jess qui l’aident à découvrir la vérité sur ses parents et leur lien avec le vestige du passé qu’elle recherche. Lyndon Smith (Aux Yeux de Tous) incarne l’agent du FBI qui prête main-forte à la jeune fille.

Catherine Zeta-Jones rejoint le casting et incarnera Billie, une milliardaire spécialisée dans le marché des antiquités volées, une sorte de Lara Croft / Sydney Fox en plus distinguée.