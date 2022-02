[Podcast] Doctor Who Flux : on fait le point sur la dernière saison avant le retour de Russel T. Davies

Saison la plus courte avec seulement 6 épisodes, la saison 13 de Doctor Who tend vers une conclusion de l’ère Chibnall, et de Jodie Whittaker.

Doctor Who: Flux est la saison 13 de Doctor Who, avec le treizième docteur joué par Jodie Whittaker. Elle a été suivie par un téléfilm traditionnellement diffusé au Nouvel An. Il y aura deux autres films pour célébrer le centenaire de la BBC et le retour de Russel T. Davies, showrunner adoré des fans, pour les 60 ans du Docteur en 2023. Davies était à l’origine du retour du Doctor en 2005, joué alors par Christopher Eccleston.

Pour faire le point critique sur cette saison, Stéphane, Maxime et Iris se réunissent dans le podcast Serial Causeurs. Au programme, les points forts et les points faibles de cette saison, une projection vers l’avenir et sur l’identité du prochain Doctor.





