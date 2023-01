Dawson a 25 ans. Putain.

Il y a 25 ans, The WB diffuse Dawson’s Creek, petite série sans prétention. Le succès est immédiat, le casting fait la une de tous les magazines. 25 ans après, je ne suis jamais vraiment parti de Capeside .

Je viens juste de terminer mon rewatch de Dawson. J’ai 41 ans, on est en novembre 2022 et je pense que la série va avoir bientôt 25 ans. Me voilà à 41 ans, en train d’essuyer des larmes que je ne pensais pas aussi grandes que 20 ans en arrière quand j’ai regardé cet ultime épisode avec ma mère.

Nous sommes en janvier 2023,la ville de l’anniversaire de la série. J’ai vu Katie Holmes invitée chez Jimmy Fallon. Je ne l’avais pas revu depuis des années.

Michelle Williams est nommée partout pour The Fabelmans où elle joue la mère d’un personnage inspiré par Spielberg. C’est cocasse quand on sait ce que raconte Dawson.

Hier, j’ai rêvé que je trouvais un pack de deux magazines spécial Dawson dont le Télé Star de janvier 1999, la première couverture de la série.

Et si on parlait un peu des débuts du projet ?

Le 20 janvier 1998, Dawson’s Creek arrive sur The WB. En interne, on y croit, le pilote a bluffé tout le monde. Cette vision de l’adolescence est encore inédite. Le casting est étincelant, les premiers retours sont bons et les audiences sont au sommet pour la chaîne.

En concurrence avec UPN, la WB parvient petit à petit à rattraper son retard coté audiences grâce à Buffy et 7 à la Maison.



Paul Stupin, producteur, demande à Kevin Williamson, auteur de Scream, s’il a quelque chose sous la main. Il dit oui… alors qu’il n’avait rien. Stupin avait adoré le script de Scream, il voulait travailler avec Williamson sur un ensemble show orienté jeune, quelque chose d’intelligent, drôle et inspiré. Kevin a commencé à parler de sa vie et c’est là que Dawson a pris forme.



En parlant de la relation Dawson et Joey, Kevin a tout de suite intéressé Paul. En parlant de son inspiration, Kevin Williamson pense à un personnage comme Jim Belushi pour Pacey.

Stupin va voir les exécutifs de FOX avec le script de Scream et le pitch de Dawson et leur dit : « j’ai un pitch fabuleux. LIsez juste 10 pages de ce script et si vous ne voulez pas travailler avec ce type après ces 10 pages, je ne veux plus faire affaire avec vous. »

Il vend le projet à FOX. Mais…



Si la première version est très bonne, Dawson ne sera finalement pas acheté par FOX… La chaîne a déjà Party of Five / La Vie à Cinq et ne souhaite pas un autre drama familial / ado. De plus, après réflexion, les exécutifs pensaient que la série serait un peu trop prétentieuse et orientée “period piece” vu le langage un peu soutenu.



Comme le dernier projet de Paul Stupin n’est pas acheté, Sony Pictures Television demande s’il n’a pas un autre projet. Ce sera Dawson, que Warner adorera et proposera pour sa chaîne The WB qui avait a peine 2 ans.



Un pilote était né, la série prenait vie et la saison 1 se dessinait.





Parmi les changements et anecdotes de cette saison 1, on peut retenir que

l e script se passait une semaine avant la rentrée, mais pour plus de bouleversements, le script a préféré prendre place en pleine année scolaire.

Sony a lu le roman de Rob Thomas et demande à ce qu’il devienne scénariste. Il avait deux opportunités : Party of Five ou Dawson. Il préfère La Vie à Cinq jusqu’à ce qu’il voit le pilote de Dawson’s Creek.

Le « baiser » devait se passer plus tôt.

Le grand-père de Jen devait revenir à la vie à l’épisode 10 et mourir en fin de saison. Mais ils ne savaient pas quoi en faire donc il est mort rapidement.

En saison 2, les critiques précisaient souvent que la série était un peu trop resserrée autour de 4 uniques personnages. L’idée de rajouter un frère et une sœur a donc été décidé . Ce sera Jack et Andie.

Jack était prévu pour être gay, mais seul Kevin le savait.

Après cette saison 1, la série est devenue un phénomène. Les acteurs sont sur toutes les couvertures. Ils commencent une carrière au cinéma, James Van der beek vient même à Paris ! 6 saisons après, Dawson était parti par la grande porte. Même si les dernières saisons résonnent moins, elle a gardé une sorte d’authenticité assez inédite. Si le personnage de Jen n’a jamais été utilisé comme il faut, si les nouveaux personnages ont eu du mal à s’imposer sur la longueur, si le triangle amoureux était peut-être trop présent, leur vie était parsemée de problèmes simples.

Une vie compliquée avec des problèmes simples… Aujourd’hui les teen dramas sont plutôt des vies simples avec des problèmes compliquées.

J’ai eu une période Dawson assez forte. J’achetais ce qu’il y avait, surtout des magazines. J’ai voulu faire comme pour X-Files et Lost, un documentaire sur la série mais je sentais qu’elle n’avait pas cette aura. Elle a toujours cette identité de série d’avant, série pour un certain public. J’ai fait quand même une vidéo. Et elle a très bien marché. J’imaginais alors ce que ça aurait donné si j’avais pu faire quelque chose de plus travaillé. Et puis je me suis dit que si le public était là, c’est que le contenu et le fond importaient plus que la forme. Sur Instagram, je suivais Mary(Margaret Humes, qui joue la mère de Dawson. Elle a filmé beaucoup de choses lors du tournage. Elle a ressorti pas mal d’archives très mignonnes. Je les ai compilées dans une vidéo. idem, carton. La madeleine de Proust Dawson existe.



Et me voilà à 41 ans en train d’essuyer des larmes après avoir terminer mon rewatch de Dawson. La série de mon adolescence. Je ne pensais pas que j’allais avoir la même tristesse. Ce n’est d’ailleurs peut être même pas la même. C’est possiblement une énième frustration d’avoir eu des choses jamais avouées ou voulues durant cette adolescence.

La série n’est pas parfaite, elle est sûrement un plaisir coupable ou une niaiserie pour beaucoup.

Mais pour moi, c’est autre chose. Et je sais que j’y reviendrai. Un jour.