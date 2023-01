X-Files : une suite en roman pour les 30 ans de la série

Fiou, on est vieux puisque Dawson fête ses 25 ans, Lois & Clark et X-Files leurs 30 ans ! A cette occasion, le créateur de la série avec Mulder et Scully était invité dans un podcast.

X-Files s’est terminée en 2002 après 9 saisons sur FOX. Un film est arrivé en 2008, mais, malgré le soutien des fans, il n’a pas réussi à intéresser beaucoup de monde. Et arrivée dans une période où les revivals étaient de mise, la série a opéré un retour inespéré en 2016 et 2018 pour deux saisons et 18 épisodes. Le succès, mais surtout la curiosité, étaient au rendez-vous pour les premiers épisodes mais rapidement, l’audience s’est effondrée. La saison 11 s’est finie devant à peine 4 millions de personnes (contre 16 millions pour le 10×01).

Si on ajoute à ça, une fin créativement très discutable qui a valu à Gillian Anderson de se prononcer défavorablement pour une suite, la série n’avait donc plus rien à proposer. Il reste, évidemment, quelques poignées de fans, les plus actifs, possiblement les plus bruyants, qui veulent absolument une énième fin pour ENFIN terminer correctement la série. Il faut avouer qu’avec une fin possible en saison 7, saison 8, saison 9, un second film et une saison 11, la série a eu autant de possibilités de bien terminer. Et ça n’a jamais suffi…

Invité dans le célèbre podcast consacré à la série, X-Cast, Chris Carter est revenu sur quelques éléments de la série et de sa carrière. Comme souvent, les questions n’étaient pas d’une originalité folle mais Carter a, pour une fois, été un peu plus loin. C’est le site LVEI, site référence sur la série, qui a recueilli les informations.

Il a notamment parlé de son implication dans la création de Blacklist. La série avec James Spader est créée par Jon Bokenkamp. Celui-ci a contacté Carter pour avoir quelques conseils. Et plusieurs années plus tard, Bokenkamp l’a rappelé pour lui dire qu’il avait le choix d’arrêter la série. Là, Chris Carter lui a conseillé de ne pas le faire car il ne sait pas de quoi sera fait l’avenir… Carter est revenu sur ce sujet alors qu’il parlait de l’arrêt de MillenniuM qu’il avait plus ou moins menée à l’annulation car il voulait absolument bosser sur Harsh Realm, la série qui arrivait en septembre 1999 ( et annulée après quelques épisodes seulement).

Concernant la suite de la série, Chris Carter a indiqué, sans donner de précision sur l’auteur et la date de sortie, qu’un roman allait prendre la suite du dernier épisode de la saison 11, diffusée en 2018. Pour rappel, X-Files version revival se termine avec une révélation concernant Scully. Ce roman sera donc une suite plus ou moins officielle (Carter n’a pas dit s’il chapeautait le projet) à cet ultime épisode qui a frustré et énervé plus d’un spectateur.

Les 30 ans de la série seront fêtés le 10 septembre. On ne sait pas si un événement est prévu.

X-Files est disponible en intégralité sur Disney+.