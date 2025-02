Bref 2 (Disney +) : tout ce qui ne va pas dans la suite de la série culte

Rien, en fait, car Bref 2 est vraiment la série qu’on n’attendait pas et qui nous a conquis.



Bref, c’est le trio Kyan Khojandi, Bruno Muschio et Harry Tordjman. Pendant 80 épisodes, ils ont fait les beaux jours du Grand Journal en 2011 sur Canal+. Rapidement devenue virale, Bref a réussi à perdurer pour devenir une référence de la shortcom TV et web.



On l’attendait au cinéma mais c’est en saison de 6 épisodes que Bref est revenue avec son héros don ton ne connait pas vraiment l’identité. Mieux, Bref transforme son format de 3 minutes en épisodes de 40 minutes ! On pensait le projet fou, même foireux, mais il n’en est rien. La narration rapide et cut devient, finalement, une identité propre qui ne fatigue pas du tout le récit.



On retrouve donc « Je », à 40 ans, qui vient de se faire larguer. Il devra rebondir, trouver sa voie, écouter, s’écouter, entreprendre, choisir, bref, il va devoir vivre.





Et on ne peut pas dire que Navo et Kyan n’avaient pas d’idées. Depuis 10 ans, ils glanaient ça et là des idées formelles. On sent donc que tout est minutieusement pensé. Bref 2 n’est pas une succession de sketches, de situations, c’est un labyrinthe vers une finalité, les méandres de la vie, magnifiquement mis en scène par le duo. C’est créatif, ludique, malin, et, surtout, carré. Quand on se donne les moyens, le résultat peut être vraiment à la hauteur des ambitions. Car, oui, Bref 2 est ambitieux. On ne pouvait pas le penser en voyant la saison 1 mais cette nouvelle mouture est visuellement réussie.

On salue le ton, dramatique, comique, romantique, on salue l’audace d’exploser le format, d’explorer encore la psyché des 40. Laura Felpin (Billie), Jean-Paul Rouve (Jean-Jacques) et beaucoup d’autres personnages secondaires amplifient encore l’univers de Bref. Ce n’est pas que drôle, c’est touchant, ça vise juste, et on en ressort aussi chamboulés que ravis d’avoir encore partagé quelques heures avec ce « Je » si familier. On se demande à chaque fois quelle forme prendra la nouvelle tournure créative et scénaristique du personnage, et on s’embarque dans une vision unique.

Merci et bravo.