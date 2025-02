Serial Killer : l’exposition incroyable débarque à Paris

On connaît tous un tueur en série. Pas intimement, mais on a déjà lu ou vu une histoire glaçante sur des criminels comme Ted Bundy, Jeffrey Dahmer ou Guy Georges en France. Une exposition inédite ouvre ses portes aux Galeries Montparnasse à Paris. Âmes sensibles s’abstenir !

Après Londres et Milan, « Serial Killer : The Exhibition » arrive dès le 21 février aux Galeries Montparnasse pour offrir une immersion sans précédent dans l’univers des criminels les plus redoutables de l’histoire. Grâce à une approche scientifique et historique, cette exposition invite les visiteurs à explorer les méandres des esprits criminels, à distinguer le vrai du faux et à découvrir les techniques d’enquête qui ont permis d’arrêter ces meurtriers insaisissables.

Des serial-killers stars

Une trentaine de salles vous attendent pour explorer la psyché des tueurs les plus connus, les plus meurtriers, les plus insoupçonnables. Parmi les profils marquants de l’exposition figurent Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, Charles Manson, John Wayne Gacy, Ed Gein, Jack l’Éventreur, Michel Fourniret et Guy Georges, dont les noms sont devenus synonymes d’horreur.

Leur passé, leurs motivations, le nombre de leurs victimes, leurs modes opératoires sont exposés avec rigueur et sans artifice. Plus de 1 000 objets authentiques, réunis dans une même collection, permettront aux visiteurs d’approcher au plus près la réalité de ces crimes : les lunettes originales de Jeffrey Dahmer, le kit médical de Marcel Petiot, des lettres manuscrites de Ted Bundy… On plonge dans leur univers avec une rare authenticité.

L’exposition débute par une présentation des profils les plus représentatifs, puis explore les différentes catégories de tueurs en série et leurs pratiques. L’histoire de ces personnes ordinaires devenues des meurtriers nous glace le sang pendant près de deux heures !

Des reconstitutions impensables !

Photos des victimes, reconstitutions de scènes de crimes : cette exposition n’est pas adaptée à tous les publics. Il faut avoir 14 ans et le cœur bien accroché. Mais l’univers des tueurs en série est tellement fascinant qu’il serait impensable de passer à côté de ce panorama. On prend conscience des points de basculement, des pratiques, des profils de ces individus. On en ressort bouleversé, retourné mais fasciné, vraiment. Et terrifié si l’on tente l’expérience VR (gratuite et en libre-service !).

Si Netflix a consacré une série à Dahmer et que Bundy a inspiré des films, il existe encore plusieurs dizaines de tueurs bien plus meurtriers, dangereux et sordides qu’eux.

« Serial Killer : The Exhibition » est l’expérience incontournable de ce printemps.

Informations et réservations : https://serialkillerexhibit.com