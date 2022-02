Superbowl : Austin Powers, Scarlett Johansson, Zendaya, Arnold et bien d’autres.

Posted on

Chaque année, le grand rendez-vous de foot US se déroule en février avec la finale du championnat : le Superbowl. A l’occasion, les plus grands studios se bousculent pour diffuser les images exclusives et attendues de leurs productions à venir. Les plus attendus sont sûrement Furious 7, Jurassic World, Batman v Superman (rumeur) et les Lire +…